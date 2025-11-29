Scandalo corruzione in Ucraina, Zelensky licenzia il capo di gabinetto

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato venerdì le dimissioni del suo capo di gabinetto Andriy Yermak, figura centrale del potere presidenziale e principale negoziatore nei colloqui con gli Stati Uniti. La decisione è arrivata poche ore dopo una perquisizione della sua residenza da parte delle agenzie anticorruzione ucraine. La perquisizione - definita senza precedenti nel cuore del potere ucraino - ha rappresentato un duro colpo per Zelensky, impegnato in delicati negoziati con Washington per un possibile accordo di pace.

Yermak era da anni uno dei più stretti collaboratori del presidente, nonché una delle figure più potenti del paese. Zelensky ha spiegato che le dimissioni sono necessarie per evitare divisioni interne e mantenere l’unità nazionale in un momento critico. Nella sua dichiarazione serale, il presidente ha annunciato un “reset” dell’ufficio presidenziale e l’avvio delle consultazioni per la nomina di un nuovo capo di gabinetto.

La nuova delegazione ucraina per i negoziati con gli Stati Uniti sarà guidata congiuntamente dal capo delle forze armate Andriy Hnatov, dal ministro degli Esteri Andriy Sybiha e dal capo del Consiglio di sicurezza nazionale Rustem Umerov.