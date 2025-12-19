Lo schianto e il jet in fiamme, muore l’ex campione Nascar Greg Biffle con la sua famiglia

Gli Stati Uniti sono sotto choc per il disastroso incidente aereo che ha causato la morte dell'ex pilota Nascar Greg Biffle, della sua famiglia e altre persone rimaste coinvolte. Si è trattato di un vero e proprio orrore.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, l'incidente aereo è avvenuto in Carolina del Nord nel corso della giornata di ieri, giovedì 18 dicembre. Il jet privato Cessna Citation 550, di proprietà di una compagnia gestita da Biffle, si è schiantato mentre tentava di atterrare all'aeroporto regionale di Statesville. Purtroppo per alcuni non c'è stato scampo. Le immagini video degli attimi successivi all'impatto stanno facendo il giro del web e sono a dir poco sconvolgenti.

L'allarme è scattato intorno alle 10.20 (ora locale). A quanto pare il velivolo era diretto a Bradenton, in Florida, ma qualcosa è accaduto durante il viaggio. A bordo del jet si trovavano Greg Biffle, la moglie Cristina e i figli Emma e Ryder. In totale, però, le vittime sono sette. Oltre a Biffle e alla sua famiglia, infatti, sul volo si trovavano altre tre persone di cui non è stata resa nota l'identità.

Ancora non si conoscono le esatte dinamiche della terribile vicenda. Attualmente è in corso un'indagine da parte del National Transportation Safety Board (NTSB) e della Federal Aviation Administration (FAA). Sappiamo che il velivolo è precipitato all'estremità est della pista d'atterraggio, ed è esploso in un grande incendio. C'è poi da segnalare che al momento dell'incidente le condizioni meteo erano piuttosto avverse, cosa che potrebbe aver causato, almeno in parte, l'incidente. Le autorità stanno verificando tutto, anche la possibilità che ci sia stato un guasto meccanico, o che siano stati commessi degli errori da parte dei piloti (a bordo se ne trovavano due).

"Greg era più di un pilota campione, era un membro amato della comunità NASCAR, un avversario agguerrito e un amico per molti" , ha

La sua passione per le corse, la sua integrità e il suo impegno nei confronti dei tifosi e degli altri concorrenti hanno avuto un impatto duraturo su questo sport".

dichiarato la Nascar in un comunicato ufficiale. "