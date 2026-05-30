Lo schianto in Lamborghini e l'arresto: l'ex nazionale nei guai

Guai in vista per l'ex nazionale inglese Raheem Sterling il quale, protagonista di un incidente mentre si trovava al volante della sua Lamborghini, dovrà difendersi dalle accuse di guida sotto l'effetto di stupefacenti, guida pericolosa, possesso di sostanze stupefacenti di classe C e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico.

Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, i fatti si sono verificati durante la mattinata dello scorso giovedì 28 maggio, intorno alle ore 9.00. L'attaccante, che ha disputato l'ultima parte della scorsa stagione tra le file del Feyenoord, avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria autovettura mentre stava percorrendo la M3, importante autostrada a scorrimento veloce che collega Sunbury-on-Thames, nella periferia sud-ovest di Londra, nel Surrey, con Southampton, sulla costa meridionale dell'Hampshire.

Subito dopo l'impatto della Lamborghini con le barriere, avvenuto per fortuna senza il coinvolgimento di altre auto, sul posto sono giunti gli uomini della polizia dell'Hampshire, che si sono occupati di ricostruire le cause del sinistro e di effettuare i rilievi. Le forze dell'ordine hanno rilasciato un comunicato sul portale The Athletic per chiarire quanto accaduto. "Poco prima delle 9 di giovedì, abbiamo ricevuto alcune segnalazioni su una Lamborghini che si è schiantata contro le barriere sulla M3 in direzione Sud, vicino allo svincolo di Minley: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non sono stati segnalati feriti", si legge nella nota. "Il conducente, un uomo di 31 anni del Berkshire, è stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti, guida pericolosa, possesso di sostanze stupefacenti di classe C e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico", prosegue il comunicato, "è stato rilasciato su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini".

Le "sostanze di Categoria C" sono quelle classificate dal Misuse of Drugs Act 1971 come le meno pericolose tra quelle controllate: la loro detenzione, produzione o spaccio senza autorizzazione medica o legale costituiscono comunque gravi reati, punibili con la detenzione. Tra di esse rientrano, ad esempio, steroidi anabolizzanti (la cui detenzione per uso personale è legale, ma lo spaccio è punibile), tranquillanti minori e benzodiazepine (come Valium o Xanax), l'ossido di azoto (il cosiddetto gas esilarante), la ketamina o altri farmaci antidolorifici specifici, il khat o simili stimolanti, il GHB (acido gamma-idrossibutirrico).

In attesa che si chiarisca la sua posizione, una fonte molto vicina al calciatore ha rivelato al Daily Mail il difficile momento che sta vivendo l'ex nazionale britannico, caduto in disgrazia, dal punto di vista sportivo, dopo l'addio al City. Se coi Citizens ha vissuto da protagonista 7 stagioni vincendo 4 Premiership, 5 Coppe di Lega, 2 Community Shield e 1 Coppa d'Inghilterra, altrettanto bene non è andata dopo il passaggio al Chelsea.

Finito ai margini del progetto dei Blues, con la poco positiva parentesi del prestito all'Arsenal, Sterling ha visto rescindere il suo contratto pochi mesi fa, approdando poi lo scorso febbraio al Feyenoord. Anche in Olanda le cose non sono andate meglio, e l'attaccante è ancora in attesa di capire se e come potrà proseguire la sua carriera da calciatore.