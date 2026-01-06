I figli di Harry e Meghan potranno andare da nonno Carlo

Arrivano buone notizie per chi ancora spera di rivedere la Famiglia Reale inglese di nuovo unita: a seguito del riconoscimento della scorta per il Principe Harry, i piccoli Archie e Lilibet potranno tornare a far visita a Re Carlo. I bambini non vedono da tempo il loro nonno.

Lo scorso maggio il Duca di Sussex aveva presentato un appello presso l'Alta Corte del Regno Unito, chiedendo che gli fosse garantito il servizio di sicurezza durante i suoi viaggi in Patria. Senza di esso, infatti, non poteva tornare in totale sicurezza alla sua vecchia casa insieme alla moglie Meghan e ai figli Archie e Lilibet. A quanto pare, dopo un duro tira e molla, la situazione sembra essersi sbloccata. Lo scorso dicembre è stata fatta una valutazione dei rischi da parte del Ravec (Royal and vip executive committee), organo che si occupa della protezione dei reali e delle personalità pubbliche. Avendo rinunciato ai benefici della Corona, Harry e sua moglie non hanno più diritto alla scorta, tuttavia qualcosa potrebbe cambiare.

"Adesso è solo una formalità. Fonti del Ministero dell'Interno hanno indicato che la sicurezza per Harry è stata garantita ", è quanto riportato da People, che ha riferito alcune voci. I criteri per le misure di sicurezza sono rispettati; questo quanto stabilito dalla revisione del Ravec. Dunque, il servizio di scorta tornerà ad essere garantito per i Duchi di Sussex. Harry sarò nuovamente accompagnato dalla scorta, e ciò consentirà il ritorno di Archie e Lilibet nel Regno Unito. Era infatti la sicurezza dei due bambini la principale preoccupazione del Principe e di Meghan.

I piccoli potranno dunque tornare a far visita a nonno Carlo, e al resto della famiglia.

Più volte il Principe Harry ha espresso il desiderio di riconciliarsi con i propri familiari, che questa sia dunque la svolta? Archie e Lilibet, cresciuti in California, non hanno da tempo contatti con Re Carlo e gli altri parenti. Potrebbe essere l'occasione giusta per consentire ai bambini di conoscere il loro nonno.