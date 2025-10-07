Sindaco dell'SPD accoltellato in Germania, è caccia all'uomo

Sono critiche le condizioni di Iris Stalzer, eletta il 28 settembre come sindaco della cittadina di Herdecke, nel Land del Nordreno-Vestfalia. Stalzer, esponente del partito socialista - Spd - è stata accoltellata nel suo appartamento e riporta ferite all'addome e alla schiena. A trovarla è stata il figlio, il quale ha riferito che sua madre, prima di perdere i sensi, le avrebbe detto che a colpirla sarebbero stati due uomini. Al momento i medici stanno lottando per salvarle la vita.

La notizia è stata riportata dal tabloid Bild, secondo il quale la polizia non esclude attualmente nessuna pista, nemmeno quella politica, per l'attacco.

In Vestfalia è scattata la caccia agli aggressori, sfruttando anche le immagini delle telecamere di

sicurezza, che potrebbero aver ripreso l'arrivo o la fuga dei responsabili. Si stanno interrogando anche i possibiliallo scopo di ricevere notizie valide e attendibili.

Articolo in aggiornamento