Le sneakers di Trump già soldout: e spuntano già le aste da 50 mila dollari

All'indomani della condanna a pagare 355 milioni di dollari per frode a New York, Donald Trump ha lanciato la sua linea di scarpe da ginnastica. Un’iniziativa a dir poco originale, con tre modelli ad un costo dai 199 ai 399 dollari. Entrando nel dettaglio: le "Never surrender high top sneaker" ("Mai arrendersi") in edizione limitata da mille paia a 399 dollari, le “T-Red Wave” e le “Potus 45” – entrambe senza lacci – a 199 dollari. Il lancio alla "Sneaker Con" di Philadelphia ha avuto un successo quasi inaspettato: sneakers soldout nel giro di pochi minuti ed è già in moto il mondo del reselling con cifre astronomiche.

Il modello più ambito è sicuramente quello delle "Never surrender high top sneaker", dorate e con una “T” sulla linguetta e la parte posteriore ricoperta da una bandiera degli Stati Uniti. Come anticipato, è un modello in edizione limitata e tutti i pezzi sono naturalmente numerati. Alcune, inoltre, sono state autografate dallo stesso Trump. Sul sito sito getthetrumpsneakers.com non sono più disponibili, ma è possibile fare un tentativo online sui siti di reselling, ma parliamo di cifre piuttosto importanti. Molti modelli sono stati messi all’asta e c’è chi è disposto a pagare 50 mila dollari. Su eBay troviamo offerte dai 5 mila agli 8 mila dollari, ma è anche possibile comprarle “senza concorrenza” per quasi 19 mila dollari.

Gli appassionati di scarpe da ginnastica e gli esperti di cimeli politici si chiedono se le sneakers di Trump abbiano un potere duraturo presso il mondo dei collezionisti, ma sicuramente è indiscutibile il successo finanziario dell’iniziativa del tycoon. I collezionisti di queste scarpe – ribattezzati sneakerhead – sono noti per pagare cifre esorbitanti per i modelli più richiesti e non è un caso che un paio dal valore iniziale di 399 dollari possa arrivare a costare 45 o 50 mila dollari. Sotheby's, l'importante casa d'aste, certifica un certo numero di scarpe da ginnastica Air Jordan della Nike vendute per un prezzo compreso tra i 15 mila e i 32 mila dollari.