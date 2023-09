La Russia mostra i muscoli: "Nuovi sottomarini nucleari entro l'anno"

Dopo l'avvertimento di Vladimir Putin è arrivata la conferma di Sergej Shoigu: la Russia sta lavorando alla costruzione di nuove armi. Il ministro della Difesa russo, in vista alla flotta del Pacifico a Vladivostok, ha parlato di " nuovi tipi di sottomarini nucleari, sistemi robotici e droni sottomarini" , spiegando che entro la fine dell'anno Mosca varerà due sottomarini e dieci navi. Nello specifico, tra le imbarcazioni troverà spazio la fregata Ammiraglio Golovko mentre tra i sottomarini ci saranno l' Imperatore Alessandro III, che trasporterà missili strategici, e il Krasnoyarsk, con missili da crociera.

L'ispezione di Shoigu

Shoigu, che era presente al recente vertice tra Putin e Kim Jong Un, ha verificato l'adempimento del contratto di appalto statale presso lo stabilimento di difesa Zvezda in Estremo Oriente. Il ministero della Difesa ha affermato che il direttore dell'impianto ha informato l'ospite in merito alla manutenzione e del potenziamento dei sottomarini nucleari e della costruzione di un bacino galleggiante. " Il capo del Ministero della Difesa ha attirato l'attenzione della direzione dell'impianto sul rispetto dei tempi nell'adempimento del contratto di difesa. Shoigu ha chiesto di utilizzare al massimo le capacità produttive di Zvezda per terminare la riparazione e l'ammodernamento dei sottomarini ", si legge nel comunicato del dicastero.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, l'alto ufficiale militare russo ha visitato anche lo stabilimento di elicotteri Progress, situato nella stessa regione. Quì gli è stato mostrato un processo di produzione nei laboratori di lavorazione meccanica e di aggregati e assemblaggio finale. Il direttore di Progress, Sergey Shamshura, ha detto a Shoigu che il laboratorio di assemblaggio finale prevede sia il lavoro sulla produzione di nuovi elicotteri, sia l'aggiornamento di quelli che stanno svolgendo missioni nella zona operativa militare speciale. Shamshura ritiene che, nel corso del 2023, il volume degli appalti statali nello stabilimento che produce elicotteri d'attacco Ka-52M sia raddoppiato.

Le nuove armi della Russia

Zvezda, ha scritto Reuters, è la principale struttura di riparazione sottomarina della flotta russa del Pacifico, nonché l'unica collocata in Estremo Oriente specializzata nella riparazione e modernizzazione di portamissili sottomarini a propulsione nucleare. " Sergei Shoigu ha chiesto il massimo utilizzo degli impianti di produzione di Zvezda per completare la riparazione e l'ammodernamento dei sottomarini ", ha informato il ministero della Difesa.

Come detto, Shoigu ha anche visitato lo stabilimento Progress nella città di Arsenyev che produce elicotteri militari Ka-52. " Le capacità di combattimento degli elicotteri Ka-52M devono essere migliorate e la protezione dei piloti deve essere aumentata ", ha aggiunto il ministro, citato dall'Interfax.

Nei giorni scorsi, in occasione del Forum economico orientale di Vladivostok, Putin aveva dichiarato che la Russia stava sviluppando armi utilizzando " nuovi principi fisici " per garantire la sicurezza del Paese, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli in merito. Lo sviluppo di armi del genere implicherebbe l'utilizzo di tecnologie e principi di azione inediti. Jolly del genere includerebbero tra le altre, laser, ultrasuoni e armi a radiofrequenza. Oltre a sottomarini, navi ed elicotteri modernizzati e pronti all'azione.