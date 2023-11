SpaceX, fatto esplodere in volo il razzo Starship

Fallito anche il secondo test in volo per Starship, il razzo di Elon Musk. Lanciato oggi dalla base di Boca Chica, in Texas, dopo tre minuti Starship si è separata con successo dal booster, poi esploso. Il secondo stadio ha proseguito il volo, ma prima che potesse raggiungere l'orbita il centro di controllo di SpaceX ha perso i contatti e circa dopo dodici minuti dopo la navetta è stata fatta esplodere. Lo stesso esito del tentativo di aprile, ma in questo caso il missile è durato molto più tempo e anche per questo motivo gli esperti non parlano esclusivamente di flop o di fallimento.

Come evidenziato da SpaceX in una nota su X, il booster ha subito un rapido smontaggio non programmato poco dopo la separazione dello stadio, mentre i motori dell'astronave si sono accesi per diversi minuti durante il viaggio verso lo spazio: “Con un test come questo, il successo deriva da ciò che impariamo, e il test di oggi ci aiuterà a migliorare l’affidabilità di Starship mentre SpaceX cerca di rendere la vita multiplanetaria”.

La Cnn parla di " fallimento e successo " allo stesso tempo, sottolineando come la società di Musk abbia dimostrato di poter risolvere le criticità emerse nel primo test di aprile. Il passo in avanti riguarda soprattutto la capacità del vettore di raggiungere una maggiore profondità di volo. Ma non è tutto. Nel test realizzato sette mesi fa tre dei trentatre motori non funzionarono dopo il decollo: oggi, invece, tutto secondo i piani. Da qui la soddisfazione di SpaceX: "Con un test come questo, il successo arriverà da quello che impariamo e il test di oggi ci aiuterà a migliorare l'affidabilità della Starship" .

La Federal Aviation Administration (Faa), che oggi ha concesso la licenza per il volo di prova di Starship, ha reso noto in un comunicato di aver aperto un'indagine sul fallimento del secondo test in volo del sistema che comprende il razzo Super Heavy e la navetta StarShip: "È avvenuto un incidente durante il secondo test in volo della Starship della SpaceX, lanciato oggi dalla base di Boca Chica, in Texas. L'anomalia ha portato alla perdita del veicolo. Non si sono registrati danni a persone e cose". Già avviata dopo il test di aprile, l'indagine della Faa è programmata per "garantire la sicurezza pubblica, determinare le cause dell'evento, identificare le azioni correttive e per evitare che l'incidente possa verificarsi nuovamente".44