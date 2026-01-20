Spagna, un altro incidente ferroviario. Deragliato un treno: un morto e una ventina di feriti

Sono passati appena due giorni dalla terribile tragedia in Andalusia, ed ecco che in serata arriva la notizia di un nuovo gravissimo incidente in Spagna; ancora una volta si è verificato un incidente che ha coinvolto un treno, provocando numerosi feriti. Secondo quanto riportato da El Pais ci sarebbe anche un morto: si tratta del macchinista.

Stando alle informazioni trapelate sino ad ora, l'incidente ferroviario si è verificato nelle vicinanze di Gelida, in Catalogna. Il terribile evento sarebbe avvenuto prima delle 21.00 della giornata di oggi, martedì 20 gennaio. Un muro di contenimento è ceduto a causa della tempesta in atto e il treno e andato a schiantarsi contro le macerie, finendo per deragliare. Al momento, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile locale, si contano 20 feriti, 5 dei quali in gravi condizioni. Sono state mobilitate undici ambulanze del Servizio di Emergenza Sanitaria (EMS), intervenute insieme a quindici unità dei vigili del fuoco e quindici unità del Mossos, forza di polizia civile della Catalogna. A raggiungere la zona anche il sindaco di Gelida, Lluís Valls.

L'incidente si è verificato solo due giorni dopo il disastro avvenuto ad Adamuz, in Andalusia, dove due treni ad alta velocità si sono scontrati, causando la morte di oltre 40 persone.

Le autorità si trovano sul luogo dell'incidente, e hanno subito avviato le indagini per ricostruire le dinamiche della vicenda. Secondo quanto riportato sino ad ora, a restare coinvolto nell'incidente è stato un treno pendolare sulla linea R4. Il convoglio stava percorrendo la tratta tra Gelida e Martorell.

A causa del deragliamento del treno, vi è un'interruzione del traffico tra le stazioni di Sant Sadurní d'Anoia e Gelida. Renfe sta mettendo a disposizione un servizio stradale alternativo.