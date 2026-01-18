Spagna, deragliano due treni vicino Cordova: almeno 7 morti e feriti

Si aggrava il bilancio della sciagura ferroviaria avvenuta in serata in Spagna, le autorità segnalano almeno sette morti. Lo riportano fonti della Guardia Civil, citate dall'emittente pubblica Tve. Secondo i servizi di emergenza e le testimonianze dei passeggeri riportate dai media, ci sarebbero anche numerosi feriti e varie persone ancora intrappolate nei vagoni convolti nel deragliamento di un treno della compagnia Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid Puerta de Atocha, e un convoglio della compagnia Alvia diretto a Huelva, in AndalusiaTragedia in Spagna.

Secondo quanto riferito dall'amministratore di infrastrutture ferroviarie (Adif) sui canali internet, l'incidente si è verificato nel pomeriggio quanto un treno della compagnia Iryo proveniente da Malaga (Andalusia) è deragliato nei deviatoi di accesso al binario 1 della stazione di Adamuz, invadendo la linea adiacente. L'invasione del binario ha causato il deragliamento di un secondo convoglio che stava transitando nello stesso punto. Un giornalista della radio nazionale spagnola, Rne, Salvador Jomenez, che viaggiava sul treno partito da Malaga, ha raccontato l'accaduto in diretta, riferendo che gli ultimi due vagoni sono deragliati e che uno di essi "si è completamente ribaltato".

"Eravamo partiti puntuali alle 18:40 da Malaga verso Madrid, io mi trovato nel primo vagone. A un certo punto è stato come un terremoto", ha raccontato, aggiungendo che il personale di bordo ha chiesto l'intervento di passeggeri con competenze sanitarie, per soccorrere i feriti, e ha utilizzato martelletti per rompere i finestrini prima di procedere all'evacuazione. Secondo la testimonianza, ci sarebbero passeggeri intrappolati nel vagone ribaltato.

A quanto si apprende da fonti della Farnesina, il ministero degli Esteri italiano sta seguendo gli sviluppi del grave incidente ferroviario avvenuto nella provincia di Cordova, in raccordo con il Consolato generale a Madrid, da cui dipende la

circoscrizione Andalusia. Il console onorario a Siviglia è già in contatto con le autorità locali. Si attendono aggiornamenti dalle autorità spagnole sulla nazionalità delle vittime e delle persone rimaste ferite nell'incidente.