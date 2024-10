La Spagna sotto choc cerca i dispersi a Valencia. Allerta anche a Barcellona

Ascolta ora 00:00 00:00

Una catastrofe di dimensioni enormi. Si fanno i primi terribili bilanci in una Spagna sotto choc dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la regione di Valencia provocando almeno 95 morti e più di 120mila sfollati. I numeri, purtroppo, sono provvisori mentre continuano le operazioni di ricerca dei numerosi dispersi sperando di trovare ancora alcuni sopravvissuti. Circa un migliaio di soldati sono dispiegati sull'intero territorio, assieme a vigili del fuoco, polizia e soccorritori, al lavoro per localizzare persone ancora in vita e per sgombrare le zone colpite dal disastro. L'ultimo bollettino ufficiale comunicato dalle autorità parla di 95 morti, di cui 92 nella comunità di Valencia, la più colpita. Altri due decessi sono stati registrati nella vicina regione di Castiglia-La Mancia e un terzo in Andalusia.

Il disastro più grave in 50 anni

Le autorità spagnole hanno fatto sapere che si tratta del bilancio più grave dopo quello dell'alluvione del 1973. Allora morirono 300 persone, ma anche questa volta il numero è destinato ad aumentare a causa dei numerosi dispersi, ha annunciato il ministro delle Politiche Territoriali Angel Victor Torres. Il primo ministro Pedro Sànchez, che ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale, sarà stamattina a Valencia, dove visiterà il Centro di coordinamento dei soccorsi (Cecopi). Ieri, in un breve discorso televisivo, il leader socialista ha assicurato che il governo non lascerà "sole" le vittime. Il leader, riferisce il Palazzo della Moncloa, andrà nel Comune valenciano di L'Eliana accompagnato dalla ministra della Scienza, dell'Innovazione e dell'Università, Diana Morant e dal governatore della regione di Valencia, Carlos Mazón.

Le polemiche

Il ministero dell'Interno spagnolo, in risposta alle polemiche che si sono scatenate nelle ultime ore, ha precisato che era la Regione di Valencia la responsabile dell'invio dei messaggi di allerta alla popolazione via cellulare per le piogge torrenziali che si sono abbattute sul territorio. "Alla luce di alcune informazioni errate diffuse mercoledì, il ministero dell'Interno ricorda che l'attivazione dei piani territoriali di protezione civile in caso di emergenze di qualsiasi tipo e la loro successiva gestione è di esclusiva competenza delle autorità regionali, competenti in materia secondo quanto previsto dalla normativa vigente" , ha sottolineato il ministero in una nota, affermando che "le autorità regionali di protezione civile sono responsabili della gestione del protocollo ES-Alert per l'invio di allarmi alla popolazione in un'area interessata da emergenze o catastrofi imminenti" .

I ritardi e l'allerta a Barcellona

"Nel caso della Dana che ha colpito la regione di Valencia, il governo regionale è stato responsabile dell'invio di questo allarme di massa alla popolazione, come avevano già fatto i governi delle comunità autonome di Madrid e dell'Andalusia in precedenti emergenze con caratteristiche simili" , ha aggiunto il ministero.

Nella regione, la più colpita dalle, sono scoppiate polemiche per l'invio dell'alert ai cellulari dei cittadini poco dopo le 20, quando già molte persone erano rimaste intrappolate per le inondazioni. Intanto, il maltempo si sposta. La città di Barcellona e i suoi dintorni sono in massima allerta per la possibilità di grandine e trombe d'aria o alluvioni.