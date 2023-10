Gli spari, la fuga, il blitz della polizia: tre morti in un attentato a Bangkok. Fermato un 14enne

Articolo in aggiornamento

È di tre morti e sette feriti il bilancio della sparatoria avvenuta nel centro commerciale di lusso Siam Paragon a Bangkok, la capitale della Thailandia. Le forze di polizia, intervenute sul posto, hanno arrestato un 14enne armato di pistola che, secondo i media locali, non avrebbe opposto resistenza.

Nei video condivisi sui social, si vedono centinaia di persone fuggire dall'edificio mentre era in corso l'attacco. Alcuni testimoni oculari hanno riferito che in molti si sono rifugiati all'interno di bagni e negozi, mentre le uscite venivano sigillate. Bloccata anche la vicina stazione della metropolitana di Siam.

BREAKING: Shooting incident at Siam Paragon Tuesday afternoon. No casualties reported as of 4.50pm but many shoppers fled the mall. PM Srettha and new police chief heading there.This is a developing story. #Bangkok #Thailand pic.twitter.com/k1hQw8Udnb