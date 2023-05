Florida, sparatoria sul lungomare: sangue e feriti, colpiti pure i bimbi

Erano tante le persone che passeggiavano sul lungomare Hollywood Oceanfront Broadwalk, in Florida, quando sono partiti i primi colpi di pistola. In un angolo di strada, tra un minimarket, una gelateria Ben & Jerry's e una paninoteca Subway, nel tardo pomeriggio, improvvisamente è esplosa una rissa, culminata in una sparatoria. Nove persone sono rimaste ferite: cinque adulti, tre bambini, di cui uno di appena un anno, e un adolescente. A dare la notizia è stata l'agenzia Associated Press sul suo sito. Secondo la polizia a creare confusione sarebbero state due bande criminali rivali.

Quando si è cominciato a sparare si è creato il panico tra la folla e c’è stato il fuggi fuggi generale. Il lungomare era affollato perché si stava svolgendo il Memorial Day. Tra i feriti, uno dei quali è stato sottoposto a intervento chirurgico nella notte, si contano quattro minori, ricoverati in un ospedale pediatrico. La portavoce della polizia, Deanna Bettineschi, ha spiegato che una persona è stata arrestata e un'altra è ricercata. Secondo le testimonianze si tratterebbe di un uomo di colore, con i dreadlock, una maglietta nera a maniche corte e pantaloncini mimetici.

La spiaggia di Hollywood è una popolare destinazione balneare che dista circa quindici chilometri da Fort Lauderdale e trenta da Miami. I soccorsi, nonostante il caos, sono arrivati in tempi brevi. Il capo della polizia Chris O'Brien ha dichiarato che migliaia di persone erano presenti sul lungomare Hollywood Oceanfront Broadwalk quando è avvenuta la sparatoria. “È un peccato che abbiamo cittadini rispettosi della legge che vengono sulle nostre spiagge e che tutto questo venga interrotto da un gruppo di criminali” , ha spiegato l’esponente delle forze dell’ordine.

L'attore Jamie Ward, che era sul luogo della sparatoria, ha raccontato che alcuni ragazzi stavano azzuffandosi davanti ai negozi quando uno ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare. Il sindaco di Hollywood Josh Levy è intervenuto diramando un comunicato stampa. “Grazie ai soccorritori, ai paramedici, alla polizia, ai medici e agli infermieri del pronto soccorso – ha scritto il primo cittadino – per la loro risposta immediata risultata fondamentale per aiutare le vittime della sparatoria di oggi” .