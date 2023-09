La stiratura del seno e l’ennesimo tentativo di cancellare il genere

Oggigiorno chi utilizza termini come “uomo” e “donna” è un rivoluzionario, figurarsi chi osa spingersi sul terreno di “madre” e “padre”. Gli integralisti a tinte arcobaleno vogliono – o meglio pretendono – follie collettive, come i bagni no gender o la possibilità di identificarsi con una autocertificazione. O ancora, c’è chi pensa che sia normale parlare di uomini con le mestruazioni. L’ideologia woke sta prendendo il sopravvento e la comunità Lgbt vuole dettare le regole del gioco, pena piogge di accuse di transfobia, omofobia e stupidaggini simili. Il disegno è chiaro: cancellare il genere.

Il maschile e il femminile sono profondamente radicati nei nostri corpi, eppure nel nome dell’inclusione prosegue la battaglia per eliminare le differenze. Un’idea di libertà alquanto buffa, che rischia di rendere il pianeta come un semplice assembramento di mutanti. I cromosomi parlano chiaro, ma c’è chi guarda oltre. L’ennesimo tentativo di mettere un segno “x” sul genere è legato alla stiratura del seno, brutale fenomeno di determinate regioni africane ma anche primo step della rimozione chirurgica delle tette.

Da Elliot (ex Ellen) Page in avanti, un trionfo di cancellazione del seno. Come rimarcato dal Foglio, la maggior parte delle “top surgery” viene praticata negli Stati Uniti, con un giro d’affari esorbitante. Le mastectomie sono praticate già negli ospedali pediatrici a partire dall’età di 12 anni – non è necessaria un’età minima – i dati sono impressionanti: lo studio pubblicato dal Journal of the American Medical Association rivela che dal 2016 al 2019 sono stati eseguiti oltre 48 mila interventi chirurgici di “affermazione del genere” (GAS, Gender Affirmation Surgery). Il 52,3% delle operazioni ha riguardato persone di età compresa tra 19 e 30 anni, mentre il 7,7% ha tra i 12 e i 18 anni.