Uno strano carcere a forma di X: cosa succede in Corea del Nord

La Corea del Nord sta costruendo nuove prigioni in quello che sembrerebbe essere un progetto di modernizzazione del sistema carcerario presente all'interno del Paese. Le ultime immagini satellitari di Planet Labs e visionate dal portale Nk Pro mostrano edifici esistenti ampliati e svariati altri siti realizzati da zero. In particolare, ha destato particolare attenzione una grande struttura - accusata di sfruttare il lavoro forzato per costruire armi - contenente un blocco di celle a forma di X. Sono inoltre state visionate altre dieci carceri work in progress dalla fine del 2023. Ecco che cosa sta succedendo oltre il 38esimo parallelo.

Le nuove carceri di Kim

Il progetto nazionale delle nuove prigioni, spiegano gli esperti, si sta concretizzando nel bel mezzo della recente spinta alla lealtà chiesta alla popolazione dal presidente Kim Jong Un e della parallela repressione delle deviazioni ideologiche. Il piano dovrebbe dare vita a strutture carcerarie più moderne, migliorando probabilmente le condizioni di vita dei denuti, considerate mortali, ma anche le capacità di sorveglianza e controllo. In base a quanto fin qui emerso, i lavori di ristrutturazione di tre prigioni esistenti e di un sito nuovo di zecca hanno comportato la costruzione di blocchi celle a più piani a forma di U con design simili.

Sembra, tuttavia, che le autorità stiano utilizzando una nuova disposizione a forma di X in una prigione nella contea di Songgan, situata vicino alle fabbriche di armi che lo stesso Kim ha visitato numerose volte negli ultimi anni. Con l'inizio dei lavori previsto per gennaio 2025, il sito è uno dei più recenti ad esser stato integrato nel suddetto piano carcerario nazionale. L'utilizzo di nuovi progetti suggerisce che le autorità stiano ancora ricercando e sviluppando layout ideali, oppure che le autorità locali godano di una certa autonomia nel processo.

Un'immagine ad alta risoluzione scattata da Planet Labs lo scorso 23 aprile ha mostrato le fondamenta del nuovo edificio prendere forma. Le immagini a media risoluzione mostrano che l'edificio a più piani a forma di X è in una fase avanzata di costruzione. Il complesso recintato di 14 acri nella zona di Changphyong comprende anche un nuovo edificio a forma di U, simile a quelli visti in altri siti di progetti carcerari, e un edificio a forma di L. Se ne contano quattro simili: uno ad Hamhung, situato vicino a numerose fabbriche di armi che stanno contribuendo ad alimentare l'offensiva russa in Ucraina; uno a Sinuiju vicino al confine con la Cina, il terzo si trova a Chonnae, a nord del nuovo mega resort balneare di Wonsan-Kalma, e il quarto a Hwangju, a sud della capitale Pyongyang.

Lavori in corso

Andrei Lankov, professore alla Kookmin University, ha dichiarato al Mainichi Shimbun che " ci sono informazioni che indicano che la criminalità è in significativo aumento in Corea del Nord ". " È stato anche confermato che il controllo ideologico sta peggiorando ", ha aggiunto. Il quotidiano giapponese ha inoltre scritto che è la prima volta che una nuova prigione in costruzione in Corea del Nord viene identificata tramite immagini satellitari. Questo potrebbe costituire la prova che le autorità nordcoreane hanno intensificato la repressione dei criminali ideologici.

Reuters ha invece sottolineato che sarebbe stato completato un nuovo molo marittimo presso la principale stazione missilistica della Corea del Nord, ovvero dove Pyongyang ha condotto gli ultimi lanci di satelliti spia e altri test missilistici.

consente il trasporto di componenti di razzi più grandi di quanto fosse possibile in precedenza su rotaia

Il molo della stazione di lancio satellitare di, visibile attraverso le immagini satellitari, "", ha affermato l'operatore satellitare ICEYE. Componenti più grandi consentirebbero al sito di ospitare razzi in grado di percorrere distanze maggiori. Lavori in corso, dunque, in gran parte della Corea del Nord.