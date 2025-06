Kim lancia missili, gli Usa muovono i caccia: così si può aprire un nuovo fronte dell'escalation

Mentre in Medio Oriente infuria la guerra tra Israele e Iran nel continente asiatico i riflettori sono puntati sulla Corea del Nord. Nelle ultime ore Pyongyang ha infatti lanciato oltre 10 razzi multipli da Sunan, non distante dalla capitale del Paese, in direzione nord-ovest, verso il Mar Giallo. " I proiettili, che si ritiene siano razzi a lancio multiplo, hanno volato per decine di chilometri prima di cadere nel Mar Giallo ", ha spiegato un funzionario sudcoreano ai media locali. " Ulteriori dettagli sono in corso di attenta analisi da parte delle autorità di intelligence sudcoreane e statunitensi ", ha quindi aggiunto la fonte. Attenzione al tempismo: il test è arrivato in concomitanza con l'aggravarsi della crisi israelo-iraniana e il giorno dopo che Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone avevano tenuto esercitazioni aeree congiunte nella penisola coreana.

Test missilistici ed esercitazioni militari

Secondo quanto riportato dal quotidiano JoongAng Ilbo i lanci effettuati da Kim coincidevano con una esercitazione di addestramento effettuata con lanciarazzi multipli da 240 millimetri. Questi sistemi di artiglieria a lungo raggio sono in grado di colpire le unità di prima linea e persino l'area metropolitana di Seoul. La Corea del Nord aveva già presentato una nuova versione guidata del razzo da 240 millimetri in un test lo scorso anno.

Il lancio, tra l'altro, è avvenuto il giorno dopo che Usa, Corea del Sud e Giappone hanno condotto la loro prima esercitazione aerea trilaterale dall'insediamento dell'amministrazione del presidente sudcoreano Lee Jae Myung. L'addestramento si è svolto in acque internazionali a sud dell'isola di Jeju e ha coinvolto due caccia F-15K dell'aeronautica di Seoul, sei F-16 dell'aeronautica statunitense e due F-2 delle Forze di autodifesa aerea giapponesi.

A proposito di Lee, all'inizio di questo mese il neo leader del Sud aveva affermato che la sua amministrazione avrebbe " fatto ogni sforzo per promuovere la pace, la coesistenza e la prosperità nella penisola ". Nonostante le promesse del nuovo leader di lavorare al raggiungimento di relazioni più cordiali, la Corea del Nord starebbe smantellando un hotel di 12 piani sulla sua costa orientale, di proprietà della Corea del Sud e costruito per le riunioni familiari intercoreane dal governo sudcoreano. La tensione resta dunque altissima.

Tensione alle stelle

Nel frattempo la Corea del Nord ha condannato l'inizio degli attacchi aerei israeliani ai danni dell'Iran definendoli un " atto orribile " di aggressione. Un portavoce del ministero degli Esteri ha espresso " serie " preoccupazioni sulle mosse di Israele, uno Stato accusato di aver aumentato i rischi di una nuova guerra totale in Medio Oriente e di essere, con il sostegno Usa e dell'Occidente, " un cancro " che minaccia la pace.

" L'attuale grave situazione di cui il mondo è testimone dimostra chiaramente che Israele, sostenuto e patrocinato dagli Stati Uniti e dall'Occidente, è un'entità cancerogena per la pace in Medio Oriente e il principale responsabile della distruzione di pace e sicurezza globali ", ha dichiarato il funzionario, in base al dispaccio rilanciato dall'agenzia ufficiale Kcna, in quello che è il primo commento ufficiale sulla vicenda da parte della Nord Corea.

Pyongyang ha definito l'attacco israeliano contro l'Iran un " atto orribile di aggressione " che viola la sovranità e l'integrità territoriale di uno Stato sovrano e un " crimine imperdonabile contro l'umanità.

I sionisti che hanno portato una nuova guerra in Medio Oriente e le forze dietro le quinte che li sostengono, anche con zelo, saranno ritenuti del tutto responsabili della distruzione di pace e sicurezza internazionale", ha aggiunto il funzionario.