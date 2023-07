"Svezia presto nella Nato". Ecco perché Erdogan dà il via libera

Sono ore febbrili per l'adesione della Svezia alla Nato e per superare il veto turco. Ma il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, invia il segnale atteso da molti. In un tweet, il vertice della Nato ha annunciato che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, vero protagonista del negoziato, avrebbe dato il suo via libera per Stoccolma nell'Alleanza.

L'annuncio di Stoltenberg sulla Svezia

" Sono lieto di annunciare che dopo l'incontro che ho ospitato con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan e il premier svedese, Ulf Kristersson, il presidente Erdogan ha accettato di inoltrare il protocollo di adesione della Svezia alla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile e garantirne la ratifica. Questo è un passo storico che rende tutti gli alleati Nato più forti e più sicuri " ha scritto sul suo canale ufficiale Stoltenberg.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023

Un annuncio che, se non si traduce nell'adesione formale, è certamente un passaggio fondamentale per comprendere che Erdogan potrebbe avere ottenuto quanto richiesto in questi mesi per dare la sua approvazione definitiva.

Le reazioni alla mossa di Erdogan

Dal presidente turco è possibile aspettarsi anche decisioni dell'ultimo minuto, ed è per questo che al momento si respira un cauto ottimismo ma senza usare toni trionfalistici. In parte perché Erdogan ha abituato a mosse a sorpresa in grado di stravolgere le attese. In parte perché, in ogni caso, se la Nato mostra compattezza in un vertice già di per sé molto delicato per il nodo Ucraina, va anche sottolineato il ruolo preponderante del "Sultano" rispetto ad altri leader. È il presidente turco, da poco rieletto, ad avere condotto i giochi sull'adesione nella Nato prima della Finlandia e poi della Svezia. E questo rappresenta un elemento di non poco conto negli equilibri interni al blocco occidentale.

Il primo ministro svedese ha espresso la propria gioia per " un grande passo verso la ratifica formale dell'adesione della Svezia alla Nato ". La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è lasciata andara a una definizione più altisonante, parlando di "una tappa storica". Mentre il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto " pronto a lavorare con il presidente Erdogan e la Turchia per rafforzare la difesa e la deterrenza nell'area euro-atlantica ". Una reazione, quella del capo della Casa Bianca, che forse spiega meglio di altre le intenzioni del leader turco.

Cosa ottiene la Turchia