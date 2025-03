Svolta nella morte del piccolo Émile Soleil. Arrestati i nonni e gli zii

il piccolo Émile Soleil scomparso nel 2023 i cui resti sono stati ritrovati la scorsa primavera (foto archivio)

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è una svolta nella terribile vicenda che ha scioccato la Francia intera, per la morte del piccolo Émile Soleil il bambino di due anni e mezzo scomprso nel 2023 in un villaggio della Alpi francesi e del quale furono ritrovati dei resti la scorsa primavera da un escursionista lungo un sentiero di montagna nel villaggio rurale alpino di Haut Vernet, nel sud-est della Francia. Dopo lunghe indagini la procura ha annunciato di aver arrestato i nonni del piccolo Émile – Philippe Vedovini e la moglie – e “ due dei loro figli adulti ”, ovvero degli zii.

La svolta nelle indagini

A due anni e mezzo di distanza emergono ora sconvolgenti sviluppi che si spera possano far definitivamente luci su uno dei casi più cruenti degli ultimi tempi. Sarebbero infatti quattro gli arrestati con l'accusa di " omicidio volontario e occultamento di cadavere ". Tra queste anche i nonni del piccolo e due zii.

L'annuncio

L'annuncio dell'operazione è stato dato ufficialmente dal procuratore di Aix-en-Provence attraverso un comunicato stampa. Le indagini, che per mesi hanno cercato di ricostruire gli ultimi momenti di vita del bambino e di chiarire le responsabilità dietro la sua tragica fine, sembrano ora aver raggiunto un punto cruciale, aprendo la strada a nuovi interrogatori e possibili sviluppi giudiziari. La nota della procura specifica che " questi arresti di polizia rientrano in una fase di verifica e comparazione degli elementi e delle informazioni raccolti nel corso delle indagini svolte negli ultimi mesi" .

La famiglia di Émile Soleil era finita tra i principali sospettati per le incongruenze nei racconti sulla sua scomparsa e per l’ipotesi di un incidente tenuto nascosto. I resti del bambino erano stati ritrovati la scorsa primavera in un'area già precedentemente perquisita dagli investigatori. Gli inquirenti sospettano che il corpo fosse stato spostato e che alcuni familiari abbiano occultato la verità.

Le dichiarazioni dei parenti

Il procuratore ha dichiarato che gli inquirenti stanno conducendo accertamenti forensi in diverse località del Paese, aggiungendo che verrà rilasciata un’ulteriore comunicazione al termine delle operazioni in corso.

Non ho commenti da fare, l’ho appena appreso

L’avvocato dei nonni,, ha confermato all’AFP che i suoi assistiti sono attualmente in custodia della polizia, ma si è limitata a dichiarare: “”.