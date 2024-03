Orrore in Francia, trovati i resti del bimbo di 2 anni scomparso a luglio

Si è conclusa in maniera drammatica la vicenda di Emile Soleil, il bambino di 2 anni scomparso in Francia lo scorso luglio. Dopo mesi di ricerche, infatti, i resti del piccolo sono stati rinvenuti in un'area rurale nei pressi dell'abitazione dei nonni. Sul caso, ora, è giallo.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalla stampa francese, il piccolo Emile era sparito lo scorso 8 luglio. Dopo l'allarme della famiglia, le autorità di Haut-Vernet avevano subito fatto partire le ricerche, sia via terra che via aria, con cani, elicotteri, droni e squadre di uomini per il perlustramento della zona montuosa. Purtroppo, malgrado l'impegno, del piccolo non era stata trovata traccia. Il bambino, stando a quanto riferito, stava giocando nel giardino dei nonni prima di sparire nel nulla.

François Balique, sindaco di Haut-Vernet, aveva parlato di ore di angoscia e di speranze che andavano pian piano affievolendosi col passare del tempo. Emile, stando a prime ricostruzioni, aveva fatto perdere le sue tracce intorno alle ore 18.00. Alcuni testimoni avevano riferito di averlo visto allontanarsi dalla casa dei nonni. Poi più nulla. Stiamo parlando un piccolo comune nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza. Eppure nessuno ha più saputo nulla del piccolo.

Il ritrovamento

A distanza di più di 8 mesi, purtroppo, il tragico ritrovamento. Alcuni giorni fa un uomo impegnato a fare trekking ha rinvenuto delle ossa e il pensiero è andato subito al bambino scomparso, anche perché l'abitazione dei nonni di Emile si trovava nelle vicinanze. Sono state subito contattate le autorità locali, e gli esami condotti sui resti hanno portato alla conferma: si tratta del Emile.

La procura di Aix- en-Provence ha dato il drammatico annuncio oggi. "Il 30 marzo 2024, la gendarmeria nazionale è stata informata del ritrovamento di ossa nei pressi della frazione Vernet", ha dichiarato, come si legge nel comunicato ufficiale. Resta ora da capire che cosa sia accaduto al minore. Indagini più approfondite sui resti permetteranno di stabilire i tempi del decesso oltre che le possibili modalità.

Sul caso è giallo, anche perché pare che il corpo del bambino non fosse integro, mancano delle parti. Emile potrebbe quindi essere stato ucciso da un predatore? Secondo quanto rivelato da Le Parisien, il cranio e altre ossa del bimbo si trovavano a circa 2 chilometri e mezzo di distanza rispetto alla casa dei nonni.

Le indagini sono in corso.