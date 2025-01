Rapina con granate di luce e rumori assordanti: il folle colpo in banca dell'esperto di effetti speciali

Ascolta ora 00:00 00:00

Sfruttando le sue pluriennali conoscenze nell'ambito degli effetti speciali, aveva deciso di tentare una rapina in banca servendosi delle sue capacità. Protagonista di questa singolare storia è il 54enne inglese Gary Robert Hill, che ha ricevuto una condanna a 5 anni e mezzo di reclusione per quanto fatto.

Secondo quanto riportato dal DailyMail, l'episodio si sarebbe verificato nell'estate del 2024. Gary Robert Hill, tecnico esperto di effetti speciali, aveva avuto l'idea di utilizzare le sue abilità per rapinare una banca, per la precisione l'Arab National Bank a Mayfair, nel centro di Londra.

Nel pomeriggio del 2 agosto, dunque, l'uomo si era presentato presso l'istituto di credito con tutti i suoi strumenti, pronto a scatenare il panico e a sfruttarlo a proprio vantaggio. Hill aveva fatto irruzione armato di revolver e granate stordenti M12 e M14, in grado di generare luci accecanti e rumori fortissimi. In breve tempo all'interno della filiale della Arab National Bank si era scatenato il caos.

Lo "spettacolo" del 54enne si era poi interrotto con l'arrivo degli agenti di polizia, chiamati a intervenire sul posto. Dopo due ore di blocco totale, con tanto di chiusura delle strade per garantire la tutela dei cittadini, il segreto di Hill era infatti venuto allo scoperto. Gli agenti erano entrati in banca e avevano provveduto ad atterrare l'uomo, per poi passare a perquisirlo. In questo modo si era saputo che le armi erano soltanto imitazioni, mentre i rumori e le luci derivavano dagli effetti speciali. L'uomo era così stato arrestato.

Nel corso delle indagini di approfondimento gli inquirenti hanno poi scoperto che l'uomo, originario di Gillingham (Kent), aveva problemi economici ed era stato addirittura costretto la lasciare il suo lavoro di consulente tecnico ed effetti speciali. Secondo il DailyMail, il 54enne si occupava del sound-checking per documentari, film e programmi televisivi di BBC, Netflix e Warner Bros. Un disturbo alle orecchie lo aveva obbligato a lasciare il lavoro. Ciò aveva peggiorato la sua situazione. Da qui l'idea della rapina.