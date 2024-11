Tenta di aprire il portellone prima dell'atterraggio: panico sul volo nei cieli di Panama

Ascolta ora 00:00 00:00

Lunghi momenti di panico a bordo di un volo diretto da Brasilia a Panama City con la compagnia Copa Airlines (un Boeing 737 Max 9): un passeggero ha cercato di aprire un portellone d'emergenza prima di essere prontamente fermato da chi gli stava accanto. Gli eventi si sono svolti martedì 5 novembre e alcuni video dell'accaduto stanno diventando rapidamente virali sui social.

Tensione ad alta quota

Secondo il racconto di alcuni passeggeri ai media locali, l'uomo che ha tentato questa follia ha operato poco tempo dopo che l'equipaggio aveva annunciato le procedure per l'atterraggio: come da prassi, tutti gli occupanti i posti in cabina sono stati invitati ad allacciare le cinture di sicurezza. Quando mancavano circa 30 minuti all'arrivo a Panama ecco il gesto che ha fatto preoccupare chi gli stava intorno: sono servite tre o quattro persone per immobilizzarlo e farlo desistere da un proposito che sarebbe stato potenzialmente fatale per tantissima gente.

Immobilizzato il passeggero

A bordo era presente un fotoreporter, Cristiano Carvalho, che ha filmato alcuni secondi dei concitati momenti. " Un assistente di volo ha iniziato a urlare e un altro membro dell'equipaggio ha cercato di trattenerlo, ma non ci è riuscito, perché era troppo forte ", ha dichiarato. In aiuto perché allarmati, a quel punto, si sono mossi anche altri passeggeri che lo hanno bloccato finché il velivolo non ha raggiunto il suolo. Appena l'aereo ha toccato terra, già avvisati dai piloti, ecco che una squadra di sicurezza nazionale di Panama ha arrestato il passeggero.

Come si vede in alcuni frame dei video che circolano in rete, dopo che il passeggero è stato immobilizzato e reso innocuo, è stato fatto sedere ma continuamente controllato a vista da almeno altre due persone, probabilmente del personale di bordo, di cui uno costantemente in piedi e un altro che lo osservava da seduto alcuni posti più avanti. " Ha cercato di prendere in ostaggio l'assistente di volo... Mi sono messo davanti a lei e ho cercato di trattenerla ", ha raccontato ai media locali Marcelo Ribeiro, uno dei passeggeri che ha preso parte attiva a quanto stava avvenendo.

Le reazioni social

" Non avete detto di essere la compagnia aerea presumibilmente 'più sicura e puntuale'? Allora perché lasciare salire a bordo un pazzo che voleva uscire dalla porta di emergenza durante il volo?", osserva Carlos sui social commentando l'accaduto.

Se quella persona avesse aperto il portellone, l'aereo avrebbe subito una decompressione e le persone sarebbero state risucchiate nel vuoto. Molto probabilmente, questa persona verrà rimandata in Brasile per essere processata",

ha scritto un altro utente, Javier.