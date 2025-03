Terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar. Crolli a Bangkok e Mandalay, persone intrappolate

Ascolta ora 00:00 00:00

Forte terremoto nel sud-est asiatico: una scossa di magnitudo 7.7 ha colpito l'intera area, con forti conseguenze anche a Bangokok, l'epicentro è stato registrato in Myanmar. Sulla reale entità della scossa bisognerà attendere i dati consolidati, perché per il momento c'è una leggera divergenza sulla magnitudo, che per l'agenzia sismologica dello Yunnan è stata di 7.9. L'area che ha percepito la scossa è densamente abitata, si parla di circa 17milioni di persone che vivono lì, più le migliaia di turisti che in ogni mese dall'anno visitano la zona. Molti edifici sono stati evacuati durante la scossa. Gli allarmi sono scattati quando il terremoto ha colpito intorno alle 13:30: sono stati evacuati anche residence e hotel. La scossa è stata avvertita in Thailandia, Myanmar, Cina, Laos, India e Bangladesh.

Giornalisti dell'Afp a Naypyidaw, capitale dell'ex Birmania, hanno visto strade divelte dopo la scossa e pezzi di cornicioni dei palazzi nelle vie. Il premier tahilandese ha convocato un vertice di emergenza. In Myanmar, il sisma ha fatto crollare l'iconico ponte Ava a Mandalay, si teme ci siano delle vittime. È proprio Mandalay la città più colpita dal sisma: la Capitale dello Stato appare devastata dal sisma, dalle prime immagini si notano case e templi abbattuti dalla forza del terremoto.

A Bangkok ci sono 43 operai intrappolati in un grande grattacielo in costruzione. Numerosi video ritraggono il più moderno palazzo della città crollare come un castello di carte dopo un soffio di vento. Alcuni degli operai che si trovavano ai piani più basis sono riusciti a scappare in tempo, quelli che, invece, stavano lavorano nelle parti alte del grattacielo non hanno avuto il tempo materiale di scappare prima che il palazzo, ormai quasi completo, collassasse.

In Myanmar sono iniziate le operazioni di ricerca e soccorso: numerosi palazzi residenziali intrappolano al proprio interno i residenti ed è una corsa contro il tempo per cercare di salvare quante più persone possibili dalle macerie. Le operazioni di soccorso sono rese particolarmente complicate dalla fratture che si sono registrate lungo le vie di accesso.

A Mandalay è crollata anche la, uno dei luoghi di pellegrinaggio buddista più importanti di tutto il sud-est asiatico. Venne ricostruito nel 1884 dopo un incendio. Si registrano anche danni all'aeroporto di Mandalay.