Terrore in autostrada: elicottero si schianta sull'asfalto e travolge un'auto: cosa è successo

Potrebbe essere stata una raffica di vento improvvisa a causare l'incidente avvenuto all'altezza del chilometro 6 dell'autostrada M-40 a Madrid: pochi istanti dopo il decollo, un elicottero si è schiantato infatti sulla carreggiata, coinvolgendo anche un'autovettura in transito e causando il ferimento di tre persone.

L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 1 dicembre, nel tratto della M-40 vicino a Campo de las Unidas nei pressi dell'Ifema, dove si è tenuta in questi giorni la fiera dell'aviazione European Rotors. Anche l'elicottero giallo, contraddistinto dalla sigla F-HPUX, era stato esposto nella quattro giorni di quella che è considerata come una delle manifestazioni più importanti nel settore dell'elicotteristica in Europa.

Il mezzo ha avuto problemi subito dopo il decollo, e si è schiantato sull'asfalto colpendo lo spartitraffico. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comune di Madrid e della Protezione Civile Samur, che hanno prestato soccorso ai coinvolti nell'incidente. Uno degli occupanti dell'elicottero è sceso da solo, mentre l'altro è stato tratto in salvo dai soccorritori. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, uno con un lieve trauma cranico e l'altro con una possibile frattura del femore. C'è anche un terzo ferito: si tratta del conducente di un automobile che in quel momento transitava sulla M-40. Il mezzo aereo non si è schiantato direttamente contro la vettura ma, a causa della forza dell'impatto dell'elicottero con la strada, il vetro dei finestrini dell'auto è andato in frantumi, provocando lievi ferite al conducente.

Sono stati i vigili del fuoco di Madrid a rimuovere le diverse parti in cui l'elicottero si è spezzato, liberando la carreggiata e consentendo nuovamente la circolazione delle auto. Il compito di far luce sulla vicenda e sulle cause dello schianto spetta ora agli specialisti della "Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil" del Ministero dei trasporti e della Polizia nazionale.