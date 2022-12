Terrore sul volo per Honolulu, l'aereo perde quota: 36 feriti, 11 gravi

Paura su un volo della Hawaiian Airlines, che nella giornata di ieri, domenica 18 dicembre, stava viaggiando da Phoenix verso Honolulu. Una forte turbolenza ha provocato un'improvvisa perdita di quota, che ha portato al ferimento di ben 36 passeggeri.

Partito dall'aeroporto di Phoenix (Arizona) la mattina del 18 dicembre, il volo Hawaiian Airlines HA35 era atteso a Honolulu, la capitale delle Hawaii. Qualcosa, tuttavia, è andato storto.

Mentre il velivolo si trovava già a velocità di crociera è stato travolto da una forte perturbazione, che ha reso l'aereo quasi del tutto ingovernabile. Sono stati momenti di autentico terrore, con i passeggeri (278 persone) sballottati nel piccolo ambiente, malgrado le cinture ancora allacciate. Coinvolti anche i 10 membri dell'equipaggio.

In quegli istanti di pura angoscia c'è stato il caos a bordo, tanti hanno creduto di morire. Considerata la situazione disperata, i piloti hanno deciso di effettuare un atterraggio d'emergenza. A causa dell'ingovernabilità provocata dai vuoti d'aria, l'Airbus A330 ha infatti perso velocemente quota, facendo pensare al peggio.

Il volo Hawaiian Airlines HA35 è successivamente riuscito ad atterrare alle Hawaii alle 10.50 di domenica. Sul posto si sono subito precipitati i soccorsi, che hanno portato via i passeggeri rimasti feriti. Circa 36 persone sono rimaste ferite, e fra queste 11 sono risultate gravi. Si parla di ferite riportate alla testa, lacerazioni, contusioni e lividi. Fra i bisognosi di cure, anche un bimbo di 14 mesi.

Sarebbe stata una perturbazione a causare i vuoti d'aria che hanno quasi portato l'aereo a schiantarsi. Il volo, come dichiarato dal chief operating officer della compagnia aerea Jon Snook, era al completo: avrebbe potuto essere una strage.

A quanto pare le condizioni meteo avverse in zona Hawaii erano state segnalate eppure, nonostante l'avviso, al velivolo della Hawaiian Airlines era stato consentito di partire. Sul caso sta ora indagando la Federal Aviation Administration statunitense. Tanti i danni riportati dall'aereo.

(1/2) UPDATE: We are continuing to support our guests and employees who sustained injuries today after Flight HA35 from PHX to HNL encountered severe turbulence. We are also conducting a thorough inspection of the aircraft before returning it to service.