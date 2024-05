Turbolenza sul volo Londra-Singapore: un morto e 30 feriti

Dramma su un volo della Singapore Airlines, colpito da una violentissima turbolenza che ha provocato numerosi feriti e un morto. Purtroppo la terribile circostanza è stata provocata dalle condizioni meteo estreme che stanno interessando la zona che stava attraversando il velivolo. ll temporale tropicale in cui è trovato a volare il mezzo ha costretto il pilota a effettuare un atterraggio d'emergenza, ma ormai il peggio era già avvenuto.

Non si è trattato, pare, di una "semplice" turbolenza. Ciò che si è abbattuto sul vettore della Singapore Airlines è stato qualcosa di molto più violento, tanto da terrorizzare i passeggeri. Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il Boeing 777-300ER era partito dall'aeroporto di Heathrow (Londra) lunedì sera ed era diretto a Singapore quando, intorno alle 16.00 di martedì (ore locali), ha incontrato le condizioni meteo avverse della Thailandia.

Una turbolenza fortissima ha colpito l'aereo, scagliando ovunque persone e oggetti. Sono rimasti coinvolti i 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio che si trovavano a bordo del velivolo. Sono stati momenti di puro terrore. Compresa la situazione drammatica, il pilota ha richiesto di poter effettuare un atterraggio di emergenza. Il volo della Singapore Airlines era atteso per le 18.10 all'aeroporto Changi, ma è stato chiaro che fosse più che necessario raggiungere il suolo il prima possibile.

Il Boeing 777-300ER è stato quindi dirottato verso l'aeroporto internazionale di Suvarnabhumi, a Bangkok. Fortunatamente, malgrado le evidenti difficoltà e la paura, il pilota è riuscito a raggiungere lo scalo, mettendo in salvo le persone presenti a bordo ed evitando una tragedia. Purtroppo, a causa delle violenta turbolenza, un uomo ha perso la vita, mentre 30 persone sono rimaste ferite. Le autorità thailandesi hanno subito prestato soccorso ai passeggeri, occupandosi dei feriti.

Sotto choc i passeggeri così come il personale di bordo. " Possiamo confermare che ci sono feriti e un decesso a bordo del Boeing 777-300ER. A bordo c'erano un totale di 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio. Singapore Airlines offre le sue più sentite condoglianze alla famiglia del defunto" , si legge nel comunicato ufficiale che la compagnia aerea ha pubblicato su Facebook. "La nostra priorità è fornire tutta l'assistenza possibile a tutti i passeggeri e all'equipaggio a bordo dell'aereo. ".

A Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM) operating flight SQ321 from London (LHR) to Singapore (SIN) hit an air pocket and made an emergency landing at Suvarnabhumi Airport, Bangkok (BKK) at 3:34 pm today. Initial reports indicate 20 people were injured.… pic.twitter.com/G4TH7Vs2xX