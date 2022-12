"Come il Grinch". Tinge di verde il cane per spopolare su TikTok

Ha deciso di colorare il proprio cane di un colore verde brillante in modo da farlo assomigliare alla figura del Grinch e creare così un video virale natalizio da diffondere su Tik Tok. Il web, tuttavia, è insorto e sono già partite le prime denunce nei suoi confronti da parte degli animalisti.

I fatti

La protagonista della vicenda è tale Ashley Spielmann, personaggio già conosciuto da alcuni internauti per il legame amoroso con un noto golfista professionista. La coppia, residente a Chicago, ha affidato il proprio cane, uno Schnauzer nano, a dei toelettatori professionisti. L'obiettivo? Trasformare il povero animale in una copia a quattro zampe del Grinch, personaggio immaginario della cultura popolare che opera alacremente per rovinare proprio il periodo natalizio. Una creatura, per l'appunto, di un color verde brillante. Lo stesso usato sulla pelliccia del cane, messo poi in posa dinanzi a un albero di Natale per fare incetta di like su Tik Tok.

La risposta del pubblico in effetti c'è stata (sono stati superati i 10 milioni di visualizzazioni), ma evidentemente non nella maniera auspicata dalla signora Spielmann. Migliaia e migliaia i commenti negativi sotto il post della donna, da parte di chi l'ha accusata innanzitutto di crudeltà nei confronti del proprio cane. "Puro abuso di animali, che cosa orribile" , ha affondato un follower della donna. Altri post puntavano invece a sottolineare la "faccia triste" dell'animale dopo il trattamento subito. La levata di scudi ha sorpreso la donna, che comunque non ha tardato a replicare, sostenendo che si tratta di un'espressione facciale comune a cani di quella razza, che non rifletterebbe la "sua felice anima fortunata" .

Differente lo spirito degli autori del gesto, stando a quanto si può leggere sul profilo della signora Spielmann. "Adoriamo il Natale a casa nostra e sapevamo che con la sua pelliccia bianca il nostro toelettatore sarebbe stato in grado di colorarlo bene" , racconta infatti, "eravamo così eccitati quando l'abbiamo visto uscire. L'abbiamo adorato immediatamente" . "I miei figli e mio marito all'inizio pensavano che fosse sciocco" , ha aggiunto, "ma quando lo porto a fare una passeggiata la gente impazzisce per il suo manto. Da Starbucks hanno fatto la fila per scattare qualche foto" .

Tuttavia la reazione sul social è stata talmente forte da costringere la coppia a correre ai ripari, assicurando agli utenti che i toelettatori avevano utilizzato dei prodotti coloranti atossici specifici per cani. Una giustificazione non ritenuta sufficiente dai più, tanto che sono iniziate a piovere numerose denunce per maltrattamento nei confronti degli animali.