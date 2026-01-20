Treni deragliati in Spagna, sale a 41 il numero delle vittime

Si aggrava il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto domenica sera ad Adamuz, in Andalusia: il numero delle vittime è salito a 41. Le squadre di soccorso hanno trovato un corpo in una carrozza del treno Iryo, riferisce la radio tv pubblica spagnola Rtve, sottolineando che sono in corso i lavori per sollevare i vagoni del treno Renfe-Alvia, che hanno subito i maggiori danni per l'impatto. Si cercano ancora due corpi.

La Commissione d'inchiesta analizzerà il binario rotto

La Commissione d’inchiesta sugli incidenti ferroviari, impegnata nelle indagini sul deragliamento, ha deciso di procedere con accertamenti tecnici approfonditi. Dopo le prime ispezioni sul luogo dell’incidente, sarà infatti necessario analizzare in laboratorio il tratto di binario risultato danneggiato nel punto del deragliamento, oltre a verificare il sistema di rotolamento del convoglio Iryo coinvolto.

Lo rende noto la stessa Commissione in un comunicato, precisando che verranno anche acquisiti i dati dei registratori di bordo di entrambi i treni interessati. Parallelamente è stata avanzata una richiesta alla società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria, Adif, per ottenere i registri di circolazione relativi alla stazione di Adamuz nei due giorni precedenti l’incidente.

Sono inoltre previste ulteriori ispezioni sui sistemi di rotolamento ferroviario di altri treni che avevano transitato in precedenza sullo stesso tratto di linea.

"In questa fase iniziale tutte le ipotesi sulle cause del deragliamento restano aperte", sottolinea la Commissione, che dispone in linea di principio di un anno di tempo per completare l’indagine e pubblicare il rapporto finale.