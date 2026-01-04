Trump: "La Groenlandia ci serve". La premier danese: "Basta con queste minacce"

Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Una dichiarazione che conferma anche quanto aveva scritto su X Katie Miller, podcaster e moglie di Stephen Miller, consigliere per la sicurezza interna degli Stati Uniti, uno dei più stretti collaboratori di Donald Trump.

Nel post si vedeva l'immagine della Groenlandia coperta dalla bandiera americana e la scritta "soon", ovvero "presto". L'immagine ha raggiunto 17 milioni di visualizzazioni. L’ambasciatore di Copenaghen negli Stati Uniti, Jesper Møller Sørensen, ha ripubblicato il post di Miller con un “promemoria amichevole” dei legami di lunga data tra i due paesi. “Siamo stretti alleati e dovremmo continuare a lavorare insieme come tali. La sicurezza degli Stati Uniti è anche la sicurezza della Groenlandia e della Danimarca. La Groenlandia fa già parte della NATO”, ha affermato. “Il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti lavorano insieme per garantire la sicurezza nell’Artico”. E ha concluso: "Sì, ci aspettiamo il pieno rispetto dell'integrità territoriale del Regno di Danimarca".

La risposta della premier della Danimarca, Mette Frederiksen non si è fatta attendere: "Vorrei esortare con forza gli Stati Uniti a porre fine alle minacce contro un alleato storicamente stretto e contro un altro Paese e un altro popolo che hanno affermato molto chiaramente di non essere in vendita. Non ha assolutamente senso parlare della necessità per gli Stati Uniti di annettere la Groenlandia. Gli Stati Uniti non hanno alcun diritto di annettere nessuno dei tre Paesi del Commonwealth.

Il Regno di Danimarca - e quindi la Groenlandia - fa parte della Nato ed è quindi coperto dalla garanzia di sicurezza dell'Alleanza. Abbiamo già un accordo di difesa tra il Regno e gli Stati Uniti, che garantisce agli Stati Uniti ampio accesso alla Groenlandia. E noi abbiamo investito in modo significativo nella sicurezza nell'Artico".