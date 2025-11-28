Trump: "Stop all'immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo"

"Consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente": così Donald Trump spiega la sua ultima decisione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth di voler "sospendere definitivamente l'immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo". "Solo la migrazione inversa - continua - può porre rimedio a questa situazione. A parte questo, buon Ringraziamento a tutti, ad eccezione di coloro che odiano, rubano, uccidono e distruggono tutto ciò che l'America rappresenta: non resterete qui a lungo".

Parole che arrivano dopo la sparatoria a Washington nella quale ha perso la vita una delle Guardie Nazionali colpite. Per la sparatoria è stato arrestato l'afghano Rahmanullah Lakanwal.

"La priorità è controllare chi entra negli Usa"

Nel suo messaggio di ringraziamento alle truppe statunitensi, il tycoon ha spiegato che “Questa atrocità ci ricorda che non abbiamo una priorità di sicurezza nazionale più grande del controllo totale sulle persone che entrano e rimangono nel nostro Paese”. E ha puntualizzato: “Per la maggior parte, non li vogliamo".

Espellerò chiunque non rappresenti un patrimonio per gli Stati Uniti

"Porrò fine alle milioni di ammissioni illegali di Biden ed espellerò chiunque non rappresenti un patrimonio per gli Stati Uniti, o non sia capace di amare il nostro Paese - scrive Trump su Truth -.

Metterò fine a tutti i benefici e sussidi federali per i non cittadini del nostro Paese, denaturalizzerò i migranti che minano la tranquillità interna ed espellerò qualsiasi cittadino straniero che rappresenti un peso pubblico, un rischio per la sicurezza o non sia compatibile con la civiltà occidentale".