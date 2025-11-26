Leggi il settimanale
Cronaca internazionale |Arrestato un sospettato

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, feriti due membri della Guardia Nazionale. Trump: "L'animale che ha sparato pagherà un prezzo altissimo"

Lo riporta la Cnn. Il presidente Trump "è stato informato", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt. Feriti due militari della Guardia Nazionale

Diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria a un isolato dalla Casa Bianca. Lo riporta la Cnn. "La Casa Bianca è a conoscenza e sta monitorando questa tragica situazione", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt, precisando che Donald Trump "è stato informato".

Feriti due membri della Guardia Nazionale, uno in condizioni critiche

La sparatoria è avvenuta all'angolo tra la 17esima e la H Street NW. Sono stati feriti due membri della Guardia Nazionale. Lo ha riferito la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. "Unitevi a me nella preghiera per i due membri della Guardia Nazionale che sono stati colpiti poco fa a Washington DC", ha scritto su X. La Guardia Nazionale è presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anti crimine lanciata dall'Amministrazione Trump.

Arrestato un sospettato

La polizia di Washington ha confermato che un sospettato è stato arrestato per una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca. "La zona è stata messa in sicurezza. Un sospettato è in custodia", ha scritto la Metropolitan Police su X. Sulla scena sono intervenute decine di auto della polizia e gli agenti hanno delimitato l'area con del nastro giallo.

Trump: "L'animale che ha sparato pagherà un prezzo altissimo"

"L'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anch'esso gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo", le prime parole di

Donald Trump su Truth. "Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutti i nostri militari e le forze dell'ordine. Sono persone davvero straordinarie. Sono con voi!", ha aggiunto.

Articolo in aggiornamento

