Sparatoria vicino alla Casa Bianca, feriti due membri della Guardia Nazionale. Trump: "L'animale che ha sparato pagherà un prezzo altissimo"

Diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria a un isolato dalla Casa Bianca. Lo riporta la Cnn. "La Casa Bianca è a conoscenza e sta monitorando questa tragica situazione", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt, precisando che Donald Trump "è stato informato".

Feriti due membri della Guardia Nazionale, uno in condizioni critiche

La sparatoria è avvenuta all'angolo tra la 17esima e la H Street NW. Sono stati feriti due membri della Guardia Nazionale. Lo ha riferito la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. "Unitevi a me nella preghiera per i due membri della Guardia Nazionale che sono stati colpiti poco fa a Washington DC", ha scritto su X. La Guardia Nazionale è presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anti crimine lanciata dall'Amministrazione Trump.

Arrestato un sospettato

La polizia di Washington ha confermato che un sospettato è stato arrestato per una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca. "La zona è stata messa in sicurezza. Un sospettato è in custodia", ha scritto la Metropolitan Police su X. Sulla scena sono intervenute decine di auto della polizia e gli agenti hanno delimitato l'area con del nastro giallo.

Trump: "L'animale che ha sparato pagherà un prezzo altissimo"

"L'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anch'esso gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo", le prime parole di

Donald Trump su Truth. "Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutti i nostri militari e le forze dell'ordine. Sono persone davvero straordinarie. Sono con voi!", ha aggiunto.

Articolo in aggiornamento