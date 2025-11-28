Morta una delle Guardie Nazionali colpite nella sparatoria vicino alla Casa Bianca. Trump: "L'aggressore è un mostro"

Donald Trump ha annunciato la morte del soldato dell'esercito americano Sarah Beckstrom, uno dei membri della Guardia Nazionale ferita nella sparatoria a Washington mercoledì. "Sarah Beckstrom, una persona giovane, splendida e molto rispettata che ha iniziato il suo servizio nel giugno del 2023, è morta", ha detto il presidente in una telefonata con i militari in occasione del giorno del Ringraziamento. "Non è più con noi. Ci sta guardando dall'alto in questo momento - ha aggiunto Trump -. È stata selvaggiamente aggredita, ora è morta".

In pessime condizioni l'altro soldato ferito

Dopo aver annunciato la morte di Sara Beckstrom, Trump ha parlato dell'altro soldato della Guardia Nazionale ferito nell'attacco. "L'altro giovane sta lottando per la sua vita. È in pessime condizioni", ha detto il presidente americano parlando con i soldati.

L'aggressore è un mostro

"Un mostro". Così il Presidente Usa ha definito l'uomo che sparato contro la Guardia Nazionale a Washington.

Parlando con i militari nel giorno del Ringraziamento, ha mostrato una foto di persone che si accalcavano su un aereo in Afghanistan durante il ritiro delle truppe americane nell'agosto del 2021. "Ecco una foto, date un'occhiata a quell'aereo - ha detto -. Questo è quello che è avvenuto sotto l'amministrazione Biden".