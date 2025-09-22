Turbolenza su volo Ryanair con 180 passeggeri: panico a bordo, feriti 2 membri dell'equipaggio

Si sono vissuti attimi di vero terrore a bordo di un aereo della compagnia Ryanair diretto verso le Baleari, a causa di una violenta turbolenza che ha provocato il ferimento di due membri dell'equipaggio.

Stando a quanto riferito dal The Sun, i fatti si sono verificati nella giornata di ieri, domenica 21 settembre, poco prima dell'atterraggio del velivolo in servizio lungo la tratta tra Vitoria, città spagnola della comunità autonoma dei Paesi Baschi, e Palma di Maiorca, capoluogo della maggiore delle Isole Baleari.

Fino a quel momento il viaggio era proceduto nel migliore dei modi e senza alcun intoppo per i 180 passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo: i problemi ci sono stati nel momento in cui il comandante ha iniziato a effettuare le manovre necessarie per prepararsi all'atterraggio.

Durante la discesa, infatti, l'aereo ha incontrato delle forti turbolenze causate da un fronte temporalesco, cha hanno provocato dei violenti scossoni. Diversi membri dell'equipaggio, ancora in piedi per completare gli ultimi controlli di sicurezza, sono finiti a terra quando l'aereo ha sobbalzato in modo improvviso, restando feriti.

Ad avere la peggio, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, sono stati in particolar modo due assistenti di volo: il primo, quello che ha riportato le lesioni più gravi, è stato proiettato con forza verso il soffitto, per poi cadere nuovamente sul pavimento, mentre un collega sarebbe stato travolto dal carrello delle vivande che stava spingendo lungo il corridoio.

I servizi di emergenza si sono mobilitati per farsi trovare pronti ad accorrere sul velivolo subito dopo l'atterraggio all'aeroporto di Son Sant Joan, dopodiché hanno prestato soccorso ai membri

dell'equipaggio feriti. Al momento non si conosce l'entità delle lesioni riportate degli assistenti di volo a causa della violenta turbolenza, e Ryanair, pur contattata dal The Sun, non ha rilasciato un commento sulla vicenda.