L'esplosione e poi le fiamme nel silos del grano: cosa è successo in Turchia

Una forte esplosione ha scosso il porto di Derince, in Turchia, a circa 80 chilometri da Istanbul. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:40 ora locale.

Le immagini mostrano una colonna di fumo ergersi dal porto sul Mar di Marmara, e secondo le prime informazioni che giungono dai media turchi, sembra accertato che l'esplosione sia avvenuta in uno dei silos di grano del Turkish Grain Board (TMO), ente pubblico che si occupa della vendita, dell'acquisizione e dello stoccaggio di cereali.

Al momento sembra che vi siano almeno dieci feriti causati dall'esplosione, anche se non sono ancora da chiarire sia l'entità dell'incidente sia le cause dell'esplosione. Come riporta il sito di Hurryet, il governatore della provincia di Kocaeli, Seddar Yavuz, ha detto che sarebbero dieci le persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, ma nessuno sarebbe rimasto sotto le macerie. Le squadre di emergenza sono giunte immediatamente sul posto e le ricerche di eventuali feriti e dispersi sono ancora in corso.

In base alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che uno dei silos di grano del deposito sia esploso durante alcune operazioni di scarico da una nave. Ma al momento è tutto ancora estremamente vago e non sono state fornite ulteriori indicazioni riguardo la dinamica.