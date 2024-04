Turchia, incendio in un palazzo a Istanbul: diversi i morti e i feriti

In aggiornamento

Un incendio di grandi dimensioni è divampato in un palazzo di sedici piani nel distretto di Besiktas, a Istanbul. Il bilancio, ancora provvisorio, è drammatico: almeno 29 i morti e 13 i feriti, di cui 7 verserebbero in gravi condizioni. A dare la terribile notizia è stata la Cnn turca secondo cui l'area è stata isolata e sono sopraggiunti i vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti a trarre in salvo diverse persone intrappolate nel palazzo nel momento in cui le fiamme hanno iniziato a diffondersi. Le operazioni di salvataggio, intanto, vanno avanti, mentre resta ancora da chiarire la dinamica dell'incendio. Le indagini sull'accaduto sono in corso.

L'incendio in un night club

Le autorità e gli organi di informazione locali hanno riferito che le fiamme si sono propagate in un night club ospitato al piano terra del palazzo durante i lavori di ristrutturazione. Il governatore di Istanbul Davut Gul ha dichiarato ai giornalisti presenti sul posto che le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Al momento si ritiene che le vittime fossero coinvolte nei lavori di rifacimento del locale notturno.

Almeno cinque persone sono già state fermate, tra cui il direttore responsabile dei lavori, per essere interrogate.