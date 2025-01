Turchia, salgono a 76 le vittime dell'incendio al hotel Grand Kartal

Ascolta ora 00:00 00:00

Si aggrava il bilancio in Turchia dei morti nell'incendio avvenuto nella stazione sciistica turca di Kartalkaya sulle montagne della provincia di Bolu, nell'Anatolia centrale, a circa 150 chilometri a nord ovest di Ankara. Lo riferisce il ministro dell'Interno turco. "Purtroppo il numero dei morti è salito a 76", ha detto Ali Yerlikaya, aggiornando una precedente stima di 66 morti e affermando: finora sono state identificate 52 delle vittime.

L'incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 3.30 nel ristorante dell'hotel Grand Kartal, un edificio di 12 piani situato nella località turistica. Secondo il governatore di Bolu Abdulaziz Aydin, le fiamme hanno avvolto rapidamente l'edificio. La situazione è stata riportata sotto controllo dai vigili del fuoco dopo 10 ore di lavoro, hanno riferito le autorità ad Anadolu, mentre proseguono gli sforzi per raffreddare le aree colpite.

Il ministro della Giustizia Yilmaz Tunc ha affermato che un'indagine sull'incidente è stata avviata da una squadra di sei procuratori, insieme a un comitato di esperti composto da cinque membri. Tunc ha dichiarato che quattro persone, tra cui il proprietario dell'hotel, sono state arrestate come parte delle indagini. Il ministro della cultura e del turismo Mehmet Nuri Ersoy, parlando in una conferenza stampa, ha affermato che la documentazione e i controlli necessari erano in atto contro il rischio di incendio. "L'hotel ha un certificato di sicurezza antincendio rilasciato dai vigili del fuoco. Questo è già un mandato dei vigili del fuoco. I controlli regolari devono essere effettuati dai vigili del fuoco", ha aggiunto.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato su X che sta monitorando attentamente gli eventi e ha osservato: "Auguro la misericordia di Allah ai nostri cittadini che hanno perso la vita ... e auguro una pronta guarigione ai feriti". Successivamente, intervenendo a un incontro del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) ad Ankara, ha dichiarato che "saranno e sono in atto tutte le misure necessarie per chiarire tutti gli aspetti dell'incidente e assicurare alla giustizia i responsabili".

Il presidente turco ha annunciato un giorno di lutto nazionale in segno di rispetto e cordoglio per le vittime dell'incendio. Il ministro degli Esteri turco, in un messaggio su X, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita e ha augurato una pronta guarigione ai feriti.