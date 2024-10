Turkish Airlines, tragedia ad alta quota: pilota muore in volo, atterraggio di emergenza a New York

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nei cieli americani durante un volo operato dalla Turkish Airlines che da Seattle avrebbe dovuto portare i passeggeri a Istanbul: il pilota İlçehin Pehlivan, 59 anni, è morto per cause ancora da accertare. Immediatamente, il copilota ha virato verso l'aeroporto John F. Kennedy International di New York effettuando un atterraggio d'emergenza.

La nota della compagnia

A dare l'ufficialità dell'accaduto è stato il vicepresidente senior della compagnia turca con una nota sui social: il capitano e primo pilota dell'Airbus 350 con il codice volo Tk204 in un primo momento sarebbe svenuto. Immediatamente si sono attivati i soccorsi ma senza esisto positivo. A quel punto, l'unica cosa da fare era rientrare quanto prima a terra, sarebbe stato impossibile proseguire per altre ore di volo e arrivare fino a Istanbul. " Il nostro Capitano è morto prima dell'atterraggio. Come famiglia della Turkish Airlines, auguriamo la misericordia di Dio al nostro capitano e pazienza a tutti i suoi colleghi e ai suoi cari, in particolare alla sua famiglia in lutto", ha scritto la compagnia.

La vicenda risale all'8 ottobre. Nel tardo pomeriggio, l'Airbus era decollato da Seattle per poi effettuare un'improvvisa deviazione dalla sua rotta mentre si trovava nei cieli del Canada, dirigendosi a New York. Secondo alcune ricostruzioni confermate dalla Turkish Airlines, a un certo punto Pehlivan avrebbe detto al suo collega di sentirsi male: fatto sdraiare per terra, sarebbe svenuto poco tempo dopo. " Quando il primo intervento medico prestato al nostro capitano sull'aereo si è rivelato inconcludente, il copilota ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza, ma il capitano è morto prima dell'atterraggio", sottolinea il vicepresidente senior.

I controlli medici a marzo

Proprio nessuno poteva immaginare una simile tragedia: l'8 marzo 2024 il pilota si era sottoposto a un esame sanitario di routine che viene svolto periodicamente presso l'Aviation Medical Center autorizzato dalla Direzione generale dell'aviazione civile e non erano stati rilevati problemi di salute che gli avrebbero potuto impedire di lavorare o mettere a repentaglio la sua vita. Tra le ipotesi più accreditate come causa del decesso ci sarebbe un attacco cardiaco, ma soltanto l'autopsia potrà fornire la risposta corretta.

İlçehin Pehlivan lavorava con la compagnia di bandiera turca dal 2007. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. I passeggeri che dovevano recarsi a Istanbul hanno preso altre coincidenze dall'aeroporto di New York nelle ore successive.