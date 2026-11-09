Il miracolo economico della Cina si sta spegnendo: i numeri nascosti e la trappola che minaccia Pechino

Esistono due piani paralleli e complementari per raccontare l’economia della Cina. Da un lato troviamo i progressi dell’hi-tech, le auto elettriche, robot, intelligenza artificiale e manifattura avanzata. Dall’altro, tuttavia, ci sono segnali preoccupanti come i consumi deboli, la crisi immobiliare che non è ancora stata assorbita, i debiti dei governi locali e un sistema bancario che fatica a trasformare nuovo credito in nuova crescita. Ecco, è proprio questa contraddizione il fulcro che anima Broken China: How the Economic Miracle Shattered and What it Means for the World, l’ultimo libro (al momento solo in lingua inglese) pubblicato dall’economista Logan Wright. Cosa sta succedendo al miracolo economico del Dragone?

Un modello in via di logoramento

In Broken China non si parla affatto di un collasso improvviso della Cina, previsione più volte fatta da vari analisti nel corso degli anni passati e prontamente smentita dalla realtà, ma di un progressivo logoramento del modello che ha sostenuto il miracolo cinese.

Secondo Wright, intervistato da CLM Insights, il problema nascerebbe dalla straordinaria espansione del credito avvenuta dopo la crisi finanziaria globale. Tra il 2008 e il 2016, ha raccontato l’autore, le banche cinesi hanno erogato nuovo credito per un ammontare pari a circa un terzo del Pil mondiale aggiunto nello stesso periodo. Una parte rilevante di quei finanziamenti è finita in infrastrutture e progetti promossi dalle amministrazioni locali, spesso senza rendimenti sufficienti a ripagare i prestiti.

Il meccanismo ha funzionato finché il credito continuava a crescere. Quando la spinta ha iniziato a rallentare, però, il debito è rimasto. Il risultato? L’autore sostiene che oggi molte banche preferiscono rinnovare i finanziamenti esistenti anziché riconoscere immediatamente le perdite, mantenendo in vita debitori già fragili e sottraendo risorse a famiglie e imprese private. Insomma, il sistema finanziario che per anni ha alimentato la crescita rischia ora di diventare uno dei principali freni all’economia del Dragone.

Debiti locali e problemi immobiliari

Il nodo finanziario si intreccia con quello immobiliare e con i conti pubblici locali. L’esplosione del settore delle costruzioni aveva trasformato il mattone in uno dei principali motori dell’economia. Wright stima infatti che il comparto immobiliare sia arrivato a pesare circa il 20-25% del Pil cinese. La crisi di Evergrande, esplosa nel 2021, ha poi rappresentato molto più del fallimento di un grande sviluppatore: ha mostrato quanto fosse difficile trovare un sostituto per un settore ormai centrale nella macchina della crescita. Anche il risanamento procede lentamente.

Non è un caso che secondo l’Economist circa il 60% dei 2.300 miliardi di yuan di debiti immobiliari considerati problematici sarebbe stato finora risolto, mentre i veicoli finanziari delle amministrazioni locali avrebbero ancora esposizioni per circa 70.000 miliardi di yuan. A settembre Pechino ha inoltre immesso circa 54 miliardi di dollari nel capitale di otto grandi istituzioni finanziarie. Si tratterebbe in ogni caso di una cifra ridotta rispetto a un sistema bancario con attività per circa 74.000 miliardi di dollari. La stessa redditività degli istituti è sotto pressione: il margine di interesse netto è sceso dal 2,1% del 2022 a circa l’1,4% dal 2025.

Il futuro del Dragone

La conseguenza è una crescita cinese sempre più sbilanciata, come sottolineato anche dal Wall Street Journal. Basta dare un’occhiata alle vendite al dettaglio cinesi, depurate dall’inflazione, e diminuite dello 0,4% ad agosto su base annua, mentre quelle negli Stati Uniti sono aumentate del 2,6%. Allo stesso tempo, gli investimenti continuano a concentrarsi nei comparti considerati strategici da Pechino: alta tecnologia, veicoli elettrici, robotica e manifattura avanzata. È la contraddizione di una Cina che riesce a conquistare quote sui mercati internazionali mentre fatica a rilanciare la domanda interna.

Per Wright la crescita ufficiale del 4,6% medio annuo tra il 2022 e il 2025 non rappresenterebbe infatti l’effettiva dinamica dell’economia: la sua stima è compresa tra l’1,5% e il 2%. Nel frattempo, con consumi e investimenti deboli, le esportazioni stanno assumendo un peso crescente nel sostenere il Pil cinese. Il problema è che questo modello rende Pechino sempre più dipendente dalla domanda estera proprio mentre aumentano le tensioni commerciali e le difese adottate dagli altri Paesi contro l’eccesso di produzione cinese.

Un futuro faticoso

Al netto di chiedersi quanto crescerà la Cina nei prossimi anni, è utile interrogarsi su quanto sarà costoso per il Dragone mantenere in piedi il modello attuale. Wright scrive che Pechino ha davanti scelte difficili, dal riconoscere più rapidamente le perdite accumulate nel sistema finanziario all’accettare una fase di crescita più debole, oppure continuare a rifinanziare una parte del vecchio sistema e rinviare le perdite. Il secondo percorso può evitare uno shock immediato, ma rischia di prolungare il deterioramento.

La demografia intanto non aiuta e gioca contro Pechino: popolazione in calo, consumi frenati e minore domanda di credito rendono più complicato spostare il baricentro dell’economia dagli investimenti alle famiglie. Le nuove industrie strategiche, certo, possono diventare un pilastro della crescita, ma Wright avverte che settori come intelligenza artificiale e robotica dipendono in larga misura dalla domanda estera. La grande sfida del Dragone? Trasformare batterie, auto elettriche, robot e AI in crescita diffusa.