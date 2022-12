Uccide la madre e prende ostaggi in un mall: fermato un uomo a Dresda

Nuova minaccia in Germania. Un'operazione di polizia è in corso nel centro di Dresda, con l'evacuazione del mall Altmarktgalerie e delle zone adiacenti per una presa di ostaggi. Lo riferiscono fonti della polizia della città tedesca. Stando aquanto si apprende, l'uomo avrebbe ucciso una donna di 70 anni. Non ci sono al momento conferme in merito a una sparatoria. La Germania non è nuova a eventi violenti nel periodo di Natale, come confermano le cronache degli ultimi anni. Per precauzione, infatti, sono stati chiusi anche i mercatini di Striezelmarkt, non distanti dal centro commerciale. Dopo circa un'ora, l'uomo è stato arrestato e i due ostaggi liberati senza ulteriori spargimenti di sangue.

La notizia è stata riferita dalla Bild, secondo la quale l'uomo sarebbe entrato all'Altmarktgalerie sparando dei colpi di arma da fuoco, barricandosi poi in uno dei negozi. Poco dopo aver ucciso la donna, secondo lo stesso giornale, avrebbe tentato di entrare negli studi di Radio Dresden, sempre arma in pugno, ma non ci è riuscito. Il direttore di Radio Dresden, Tino Utassy, ha detto che " tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo ". In merito alla sparatoria si attendono ancora conferme mentre è ancora in corso l'operazione di polizia.

Le forze dell'ordine hanno proceduto all'evacuazione del mall e hanno invitato tutti gli abitanti della zona a non uscire dalle loro abitazioni finché l'area non è stata messa in sicurezza. Mentre era ancora in corso l'operazione nel centro commerciale, gli agenti hanno fatto irruzione a casa dell'uomo, dove è stato rinvenuto il cadavere della madre. L'omicidio sarebbe collegato all'irruzione nel centro commerciale. L'uomo, di nazionalità tedesca, è ora in consegna alla polizia e nelle prossime ore sarà necessario capire le ragioni dei suoi gesti.