Ucraina, missili ipersonici su Kiev e le città. Oggi riprendono i colloqui a Miami

La Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili Kinzhal contro l'Ucraina. Sono state udite esplosioni a Kiev, Fastiv, Dnipro e nella regione di Dnipropetrovsk. A Fastiv sono state colpite le infrastrutture ferroviarie. Funzionari locali, citati dai media ucraini, hanno riferito di diversi feriti. L'aeronautica militare ucraina ha riferito di missili da crociera diretti verso le regioni di Sumy, Chernihiv, Poltava e Cherkasy. Oggi riprendono i colloqui a Miami tra Usa e Ucraina.

Usa-Ucraina, serve l'impegno della Russia a de-escalation Steve Witkoff, Jared Kushner e la delegazione ucraina hanno discusso i risultati del recente incontro tra Usa e Russia e le misure che potrebbero portare alla fine di questa guerra. Lo riferisce l'amministrazione Usa in una nota. Entrambe le parti hanno convenuto che un reale progresso verso qualsiasi accordo dipende dalla disponibilità della Russia a dimostrare un serio impegno per una pace a lungo termine, inclusi passi verso la de-escalation e la cessazione delle uccisioni. Usa e Ucraina hanno inoltre concordato il quadro degli accordi di sicurezza e discusso le necessarie capacità di deterrenza per sostenere una pace duratura.