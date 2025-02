Aggredisce passeggera e l'afferra per i capelli, poi lo stewart lo prende a pugni

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di fortissima tensione su un volo dell'Alaska Airlines, dove un passeggero ha improvvisamente aggredito una donna ed è stato a sua volta colpito da uno steward intervenuto per difendere la vittima. L'episodio si è verificato lo scorso 1 febbraio ed il video ha fatto il giro dei social.

Nel filmato si vede un assitente di volo accorrere in aiuto di una passeggera che era stata presa per i capelli e strattonata da un uomo. Senza alcuna esitazione, il dipendente dell'Alaska Airlines si è avventato sull'aggressore, prendendolo a pugni per costringerlo a mollare la presa sulla signora. In breve si è scatenato il caos a bordo, con il passeggero arrivato allo scontro con il personale di bordo.

La stessa compagnia aerea ha confermato il fatto, spiegando che il facinoroso stava aggredendo sia i membri dell'equipaggio che altri passeggeri. La situazione si è fatta tanto grave da costringere il pilota a tornare al gate dell'aeroporto.

Secondo quanto riferito, il volo dell'Alaska Airlines in partenza da Oakland avrebbe dovuto raggiungere Portland, in Oregon. L'aereo doveva decollare intorno alle 10.41, ma alla fine è stato fatto rientrare al gate a causa dei disordini a bordo. Sul posto sono poi intervenute le forze dell'ordine, che hanno cercato di riportare la calma.

Numerosi testimoni hanno commentato la vicenda. Qualcuno ha riferito di un passeggero che aveva afferrato una donna per i capelli, motivo per il quale lo steward sarebbe intervenuto colpendolo più volte, anche alla gola, per costringerlo a lasciare la presa. A quel punto la vittima è riuscita a divincolarsi e a spostarsi su un altro sedile. " Stavamo per decollare da OAK a PDX, ma questo tizio ha iniziato a dire cose strane e a dondolarsi avanti e indietro. È stato chiamato un assistente di volo, poi ha afferrato i capelli della donna davanti a lui e non voleva lasciarli andare, così l'assistente di volo ha iniziato a colpirlo alla gola ", ha raccontato l'autore del video pubblicato su X.