"Li porto in tribunale". Scatta la guerra delle uova tra Trump e la California

L’amministrazione di Donald Trump contro la California in tribunale, ancora una volta. Ma in questa occasione è stata la Casa Bianca a fare causa allo Stato guidato da Gavin Newsom. Il motivo? Il prezzo delle uova. Secondo la denuncia, infatti, le leggi californiane che regolano il benessere animale e gli standard di produzione avrebbero contribuito all'aumento dei prezzi a livello nazionale.

Nel mirino del Dipartimento di Giustizia a stelle e strisce tre provvedimenti: AB 1437, Proposition 2 e Proposition 12. La linea dell’amministrazione Trump è perentoria: le leggi violano la competenza federale sulle uova stabilita da una legge del 1970. "La California ha di fatto impedito agli agricoltori di tutto il paese di utilizzare una serie di metodi di produzione agricola che erano ampiamente utilizzati e che contribuivano a mantenere le uova a prezzi accessibili" quanto sostenuto dai funzionari.

Tra gli imputati figurano il già citato governatore Gavin Newsom, il procuratore generale Rob Bonta e altri funzionari statali. I provvedimenti risalgono al 2008 e al 2018 e impongono standard più elevati e requisiti di stabulazione più elevati per le galline ovaiole e le uova vendute nello stato, richiedendo che agli uccelli venga dato spazio sufficiente per estendere gli arti e muoversi senza toccare altri uccelli. L'iniziativa referendaria del 2018 vieta inoltre di tenere le galline in "recinti diversi da un sistema di allevamento senza gabbie" e impone requisiti di spazio per i suini da riproduzione e i vitelli destinati alla produzione di carne di vitello.

L’amministrazione Trump cita inoltre dati che mostrerebbero come negli anni successivi all'approvazione della prima importante restrizione, la produzione di uova nello stato sia diminuita e i prezzi delle uova siano aumentati del 20 per cento. L'ufficio stampa del governatore californiano ha replicato ironicamente su X: "Trump è tornato al suo hobby preferito: incolpare la California per qualsiasi cosa. Prossimamente: Gavin Newsom ha causato la caduta di Roma e ha inviato l'asteroide che ha spazzato via i dinosauri!".

Il dibattito sul costo delle uova non

è una novità. Ad aprile, infatti, si scatenò il dibattito sui prezzi elevati e sulla scarsità di prodotto, tali da compromettere la tradizionale caccia “Egg Hunt”, costringendo le famiglie a ripiegare su patate e cipolle.