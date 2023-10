Us Alert, le folli teorie dei complottisti sul messaggio nel cellulare

Un po' come avviene in Italia da alcune settimane con i test dei messaggi IT-alert, il sistema nazionale di allarme per la popolazione che in futuro verrà notificato sui telefoni cellulari qualora si verificassero calamità o emergenze, allo stesso modo negli Stati Uniti, alle ore 14.20 di New York, si attiveranno gli avvisi di emergenza wireless (Wea) e il sistema di avviso di emergenza (Eas) su televisori, radio e smartphone come spiegato dalla Fema (Ente Federale per la Gestione delle Emergenze), l'equivalente della nostra Protezione Civile. L'assurdità, però, è rappresentata da una minoranza di complottisti i quali temono che l'sms sul cellulare possa attivare le sostanze "silenti" nell'organismo umano inoculate con il vaccino anti-Covid.

Le tesi dei complottisti

Si sperava che fossero estinti invece esistono ancora e hanno sempre un chiodo fisso in testa: chissà cosa contengono i vaccini a Rna messaggero (che hanno salvato milioni di persone dal Covid). Un'inviata del Corriere della Sera ha spiegato che i social americani pullulano, nelle ultime ore, di complottisti con due teorie ben definite: da un lato c'è il ritorno al tanto discusso grafene, un minerale che si sarebbe depositato nell'organismo umano perché iniettato direttamente dal vaccino anti-Covid.

Cosa succederebbe? Ebbene, il messaggino sul cellulare che recita la scritta " THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed", attiverebbe, secondo loro, queste particelle con conseguenze nefaste. " Il sistema di trasmissione d'emergenza della Fema verrà attivato ", spiega una donna sui social. "Non è un test. Invierà questi segnali ad alta frequenza ai telefoni cellulari, alle radio, ai televisori. L’intenzione di attivare le nanoparticelle, incluso l’ossido di grafene" .

Ma non è finita qui perché secondo altri gruppi, questo messaggio di allerta nazionale potrebbe addirittura scatenare il virus Marburg: come abbiamo visto sul Giornale.it, in alcune zone dell'Africa ha provocato la morte di una decina di persone per un focolaio scoppiato a inizio 2023. Mentre si studia un vaccino ad hoc per salvaguardare la popolazione dell'area, i complottisti (senza alcuna base scientifica, come per il grafene), credono che questo virus si attiverebbe direttamente all'interno del nostro organismo. Quale è la soluzione per "salvarsi"? Spegnere i cellulari: è questo il consiglio che viene dato su X (ex Twitter) e sulla piattaforma Reddit.

I miti (sfatati) sul grafene

Alcune agenzie di stampa americane come l'Associated Press hanno dovuto avvisare la popolazione della cospirazione in atto da parte una estrema minoranza di persone: perfino un portavoce della Federal Emergency Management Agency, che sta supervisionando il test, ha dichiarato senza mezzi termini che non esiste la possibilità di " effetti avversi sulla salute derivanti dal segnale ". Stanley Perlman, professore di microbiologia e immunologia presso l’Università dell’Iowa a Iowa City, ha affermato che le affermazioni si riferiscono tutte sui miti (sfatati) del contenuto dei vaccini per il Covid. " Queste teorie cospirative infondate affermano – senza prove – che i vaccini contengono vari materiali, come l’ossido di grafene o altre nanoparticelle, che possono interagire con la tecnologia di comunicazione wireless. Affermano che i materiali, una volta attivati, possono consentire ai governi di controllare e monitorare le persone", ha dichiarato.