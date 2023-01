"È piccola". Perché una vasca può scagionare il principe Andrea

Il principe Andrea vorrebbe fare causa a Virginia Giuffre, la donna che lo ha accusato di violenza e con la quale ha raggiunto un accordo milionario pur di evitare il processo. Il duca potrebbe basare la sua nuova linea difensiva non solo sulle recenti dichiarazioni di Ghislaine Maxwell in merito all’ormai celebre foto in cui compare accanto ad Andrea e alla Giuffre, ma anche su un nuovo scatto, fornito dalla famiglia dell’ereditiera.

La foto della vasca e lo scatto con Virginia

“Posso dirvi con certezza che il team del principe Andrea sta prendendo in considerazione opzioni legali” , ha dichiarato recentemente una fonte al Sun, rivelando che il duca di York avrebbe tutta l’intenzione di denunciare Virginia Giuffre, la donna che ha causato la sua rovina e il conseguente ritiro a vita privata. Poco importerebbe il fatto che il principe Andrea abbia raggiunto un compromesso da 12 milioni di sterline pur di salvarsi da un processo e da una possibile condanna: “[Andrea] non ha mai voluto fare l’accordo e ha sempre insistito sul fatto di essere innocente” , lo ha giustificato un altro insider.

La difesa del principe Andrea potrebbe basarsi su due elementi, o meglio, su due fotografie: quella che sarebbe stata scattata nel 2001 nell’appartamento di Belgravia, a Londra, di proprietà di Ghislaine Maxwell e che ritrae Andrea accanto all’ereditiera e a Virginia Giuffre e l’immagine della vasca da bagno in cui sarebbero avvenute le molestie.

Il primo scatto è stato la base su cui gli avvocati della Giuffre hanno costruito gran parte dell’accusa contro il duca di York. Lo scorso 23 gennaio, però, in un’intervista a Talk Tv, Ghislaine Maxwell ha affermato convinta: “Non ho mai creduto neanche per un secondo che quella foto fosse vera…Sono certa che non lo sia. Non c’è mai stato un originale…”.

I colpi di scena non sono finiti qui: il 27 gennaio 2023 il Telegraph ha pubblicato una foto, avuta direttamente dalla famiglia Maxwell, in cui è stata immortalata la vasca da bagno della casa di Belgravia in cui la Giuffre sostiene di aver subìto violenza da parte del principe nel 2001, quando aveva 17 anni. Nell’immagine ci sono due attori seduti nella vasca che portano sul viso le sagome del principe e della sua accusatrice. La foto, secondo gli avvocati dei Maxwell, proverebbero un dato fondamentale, riassunto dal Telegraph: la vasca sarebbe “troppo piccola per il tipo di comportamento contestato dalla signora Giuffre”.

“La verità deve venire a galla”

Il Telegraph ha anche riportato le dimensioni della vasca: 1.359 millimetri per 380 e raccolto la dichiarazione del fratello maggiore di Ghislaine, Ian Maxwell: “Sto pubblicando le fotografie ora perché è necessario che la verità venga a galla. Mostrano con certezza che la vasca è troppo piccola per qualunque tipo di attività sessuale. Non c’è alcuna ‘vasca vittoriana’, come sostenuto dalla Giuffre…” e ha aggiunto: “La gente potrà giudicare da sé…Davvero la verità deve emergere. Se questa foto può essere d’aiuto, ben venga”.