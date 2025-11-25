Venezia-Skopje, pilota cerca invano di atterrare, poi dirotta il volo in Kosovo: cosa è successo

Sarebbero state le condizioni meteo proibitive a impedire al pilota del volo W6 4752 della Wizz Air di atterrare come previsto all'Aeroporto Internazionale di Skopje: partito dal "Marco Polo" di Venezia, l'Airbus A321neo ha effettuato un'infinità di giri attorno al luogo di destinazione, prima di modificare la sua rotta originaria e toccare finalmente terra in Kosovo.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, martedì 25 novembre, a bordo di un velivolo della compagnia low cost ungherese decollato da Venezia alle ore 14.33. Una volta raggiunta la sua meta, intorno alle ore 15.41, l'Airbus A321neo è rimasto in volo sopra lo scalo della capitale della Repubblica di Macedonia per circa due ore, cercando in ogni modo di compiere la manovra giusta per poter atterrare.

Stando a quanto rilevabile grazie al portale online flightaware, il comandante avrebbe compiuto almeno diciassette giri attorno all'aeroporto di Skopje, prima di decidere di rinunciare e di dirigersi verso nord. Sono le ore 17.33, quando il velivolo di Wizz Air compie l'ultima manovra e fa rotta verso il Kosovo: l'Airbus tocca terra all'Aeroporto internazionale di Pristina senza avere alcun problema.

Ma che cosa è successo esattamente? Secondo quanto dichiarato dalla compagnia aerea low cost ungherese si sarebbe trattato di un problema causato dal maltempo che imperversava sui cieli di Skopje: c'è comunque un piccolo "giallo", dal momento che, a differenza del volo W6 4752, altri aerei sono riusciti ad atterrare e decollare dall'aeroporto di Skopje proprio in quelle ore, peraltro con una visibilità definita "massima".

Al momento, comunque, non si può far affidamento che sul comunicato diffuso da Wizz Air, anche se rimane qualche dubbio per l'anomalia di cui sopra. "Wizz Air conferma che il volo W64752 da Venezia a Skopje del 25 novembre è stato dirottato su Pristina a causa delle avverse condizioni meteorologiche a Skopje" , ha spiegato la low cost a Il Corriere. "Tutti i passeggeri saranno trasportati a Skopje con mezzi di trasporto via terra.

La sicurezza dei nostri passeggeri, dell’equipaggio e dell’aeromobile è la nostra priorità assoluta, e ringraziamo il nostro equipaggio per la professionalità e i passeggeri per la loro comprensione", conclude la nota.

Come rilevabile dal sito flightaware, il velivolo è decollato nuovamente da Pristina alle ore 19.05, per poi atterrare finalmente a Skopje alle 20.32.