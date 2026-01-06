Voli in tilt e circa 700 italiani bloccati: ecco dove e perché

Una serie di problemi sta bloccando parecchi italiani in vari aeroporti del mondo, impedendo il ritorno a casa. Sono moltissimi i connazionali rimasti a terra in questo giorno di Epifania, e le cause sono molteplici: dal maltempo ai disordini politici fino ad arrivare ai guasti.

Egitto

Stando alle ultime informazioni trapelate, 680 turisti italiani sono rimasti a Sharm El-Sheik a causa della cancellazione di ben tre voli diretti a Milano a causa di un guasto tecnico che ha interrotto il traffico aereo proveniente dalla Grecia. Per fortuna si è attivata la Farnesina, e già alcuni italiani potranno tornare a casa nella giornata odierna con un volo straordinario Neos.

Yemen

Sull'isola di Socotra, nello Yemes, 86 connazionali sono rimasti bloccati a causa di violenti scontri che si sono scatenati fra il 5 e il 6 gennaio fra due forze governative. Sull'isola è stato dichiarato lo stato di emergenza e gli aeroporti sono stati temporaneamente chiusi. Gli italiani, che non fanno parte di un unico gruppo, si trovano in vari hotel e campeggi.

Gran Bretagna

Fermi in aeroporto anche in Gran Bretagna a causa delle abbondanti nevicate. Numerosi voli sono stati cancellati presso gli scali di Liverpool, Aberdeen e Belfast.

Francia

Non va meglio a chi si trova in Francia. Ben 900 chilometri di coda in strada all'Île-de-France, mentre gli aeroporti di Charles-de-Gaulle e Orly sono stati costretti a sospendere il 15% dei voli a causa delle temperature rigidissime che rendono le vie impraticabili.

Spagna

La tempesta Francis sta rendendo la situazione difficile anche in Spagna, vessata da piogge violente e neve. A causa del forte maltempo molte strade risultano impercorribili.

Germania

A Berlino, invece, circa 190 passeggeri italiani sono

rimasti bloccati in aeroporto tra il 4 e il 5 gennaio a causa di un importante ritardo riportato dal. Il volo, diretto a Roma, è stato cancellato, costringendo i connazionali a una lunga attesa.