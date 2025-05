Viaggiare in aereo, novità per i bagagli: si va verso l'etichetta elettronica

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto pronto per il cambiamento nella gestione dei bagagli aerei. L'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (Iata) ha lanciato la Global Baggage Roadmap, un percorso della durata di 10 anni finalizzato a modernizzare le operazioni relative ai viaggi in aereo. Lo scopo è quello di migliorare l'efficienza operativa e garantire al contempo la soddisfazione dei passeggeri.

Si procede, dunque, con il processo di digitalizzazione. Con la Global Baggage Roadmap la Iata apre un percorso rivolto a tutte le compagnie aeree, agli aeroporti del mondo e a tutti gli enti affiliati al settore. Tutto questo per perfezionare la gestione del bagaglio, un elemento importantissimo per chi viaggia, e che spesso porta a episodi di malcontento. " Il bagaglio è importante per i viaggiatori. Quando lo registrano per spedirlo si aspettano che arrivi in ​​orario. E se non arriva, vogliono sapere dove si trova. Ciò è confermato da un recente sondaggio che mostra che l'81% dei viaggiatori desidera un tracciamento migliore, il 74% si aspetta aggiornamenti in tempo reale sui propri telefoni cellulari e il 67% è disposto a passare alle etichette elettroniche pur di non perdere di vista la propria valigia. Questa è la roadmap ci avvicinerà ai servizi di gestione bagagli digitali automatizzati che i viaggiatori desiderano" , ha dichiarato Monika Mejstrikova, direttore operazioni di Iata.

Il progetto si basa su tre punti focali. Per prima cosa deve essere garantito uno scambio di informazioni sui bagagli, con una standardizzazione dei dati tra compagnie aeree, aeroporti e partner. I viaggiatori dovranno essere costantemente informati sul percorso compiuto dal loro bagaglio, e lo scambio rapido di informazioni permetterà loro di essere aggiornati sulla situazione. Altro elemento fondamentale è il tracciamento. Il bagaglio dovrà essere visibile e rintracciabile in ogni momento del viaggio. Pertanto è previsto l'impiego di electronic baggage tags e di GPS tracking. Infine, il processo di ritiro bagagli dovrà essere snellito, in modo da risultare più rapido.

Se le cose andranno in questa direzione, dunque, dovremo preparci all'uso delle etichette elettroniche.