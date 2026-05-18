"Violentate dai concorrenti", l'inchiesta choc sul programma Matrimonio a prima vista

I fan di Matrimonio a prima vista UK sono sotto choc dopo la recente inchiesta condotta dalla Bbc. Stando a quanto riportato dall'ente radiotelevisivo pubblico del Regno Unito, tre donne hanno denunciato di aver subito abusi sessuali durante le riprese del programma.

Stiamo parlando del celebre reality show – presente anche in Italia – in cui un team di esperti forma delle coppie di sconosciuti con un'alta percentuale di affinità, compiendo di fatto un esperimento sociale.

I matrimoni non sono legalmente vincolanti, ma le coppie vengono mandate in luna di miele, e poi vanno a vivere insieme per un po', mettendosi alla prova. Tutto viene ovviamente filmato.

Secondo l'inchiesta della Bbc, le tre donne avrebbero subito abusi dagli uomini che avevano sposato. Nello specifico, una di loro ha dichiarato di essere stata violentata e minacciata dal marito. Un'altra ha invece affermato di essere stata abusata sessualmente dal compagno, che avrebbe avuto atteggiamenti violenti. La terza ha riferito di aver subito un atto sessuale non consensuale.

Tutte e tre accusano il programma di non averle protette.

Una delle mogli ha affermato di non aver denunciato subito quanto le era successo per paura. "Ha detto che se avessi detto a qualcuno quello che era successo, avrebbe convinto qualcuno a lanciarmi acido", ha spiegato, riferendosi al marito. E, ancora: "Eravamo nel nostro appartamento, sul divano, e lui ha cercato di fare sesso con me. E continuavo a dire di no, che non volevo farlo. Ma lui ha risposto: 'Non puoi dire di no, sei mia moglie'. E l'ha fatto comunque".

Un'altra concorrente, tale Shona Manderson, è apparsa in video, lanciando accuse pesanti. Ha raccontato di aver raggiunto una speciale affinità con il suo compagno, ma l'idillio si sarebbe infranto quando lui non ha rispettato le regole che si erano dati, eiaculando dentro di lei e mandandola nel panico.

Channel 4, emittente che trasmette il reality, ha fatto sapere di aver rimosso tutti gli episodi in cui compaiono le coppie. In precedenza, aveva tuttavia dichiarato che le accuse erano del tutto non corroborate e contestate. "Sono ovviamente accuse molto gravi. Vogliamo vedere lo show e quando vedremo lo spettacolo risponderemo", ha affermato ai microfoni della Bbc il chief content officer uscente di Channel 4, Ian Katz.

Sulla vicenda è intervenuta la giurista e responsabile della Ciisa (Creative Industries Independent Standards Authority), che ha chiesto di cancellare il programma, definendolo pericoloso.