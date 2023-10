"Volevano ucciderci, casa per casa". Il tragico racconto del rastrellamento di Hamas

Ci sono dei racconti che vale la pena ascoltare in presa diretta. Ed è forse anche difficile mettere per iscritto quelle emozioni, quei momenti, il panico, il terrore, i miliziani di Hamas che rastrellano casa per casa alla caccia di israeliani. È il dolore della guerra. È la paura del conflitto. Un incubo che Daniel Lanternari ieri sera ha raccontato a Nicola Porro dalla sua casa al confine Sud di Israele, a pochi passi dalla Striscia di Gaza, poche ore dopo l'attacco di Hamas che ha sorpreso l'esercito e il Mossad, mostrando al mondo le debolezze dell'unica democrazia del Medio Oriente. L'11 settembre di Israele.

Lanternari parla dalla sua casa da poco liberata dalle forze israeliane. " Dalle 6.30 della mattina siamo stati nella camera antirazzo, chiudendo sia la finestra che la porta. Abbiamo visto una quindicina di miliziani dalla mia finestra venire verso la nostra casa e venire a sparare abbiamo chiuso tutto ". La voce di Daniel sembra tranquilla, quasi eccessivamente equilibrata per chi poche ore prima ha rischiato la vita con i propri figli e la propria moglie. " Fuori stava bruciando tutto. I miliziani erano di fronte a casa mia, armati di kalashnikov, vestiti di verde con la fascia bianca in testa. Quando ci siamo chiusi nella camera, abbiamo iniziato a sentire grida in arabo, fischi, pallottole che colpivano i nostri muri ".

La camera di sicurezza, che in Israele quasi tutte le case hanno, soprattutto quelle al confine con i territori palestinesi, è stata la loro salvezza. " C'è una finestra, fatta con lastre di piombo ed antimissile. Hanno provato ad aprirla da fuori e non ci sono riusciti. Ma lì ho avuto paura. Hanno sfondato la porta di casa, hanno provato a entrare nella camera di sicurezza, ma non ci sono riusciti. Sembra un film, ma è la vita ".

Un dramma difficile da comprendere. Un rastrellamento porta a porta. " Sono passati un tutte le case ", racconta Daniel. " Poi l'esercito israeliano è passato per capire se ci fossero ancora miliziani nascosti o se avessero messo bombe in casa. A quel punto siamo usciti e abbiamo trovato la casa distrutta: hanno preso le mie due auto, ma non mi interessa. L'importante è la nostra vita ". Ora i residenti del kibbutz dove vive Daniel con la sua famiglia sono stati radunati nei bunker antimissile. I combattimenti nel Sud di Israele continuano: ci sono ancora militari di Hamas che combattono. A Daniel è andata bene: fonti dei media israeliani parlano di qualcosa come 750 dispersi e quasi 200 ostaggi detenuti da Hamas, chi nella Striscia e chi ancora in territorio israeliano. " Sono passati casa - ripete Daniel - ci sono feriti e dispersi, ma non posso dare altre informazioni ".