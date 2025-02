Volo scomparso in Alaska, individuati i rottami tra i ghiacci: non ci sono sopravvissuti

I rottami del Cessna precipitato in Alaska

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche l'ultima flebile speranza di ritrovare vivi i passeggeri del volo scomparso in Alaska si è spenta nella notte italiana, quando un elicottero in perlustrazione lungo la rotta che stava compiendo il Cessna Caravan ha individuato i rottami. Si trovano a meno di 60 km dall'aeroporto in cui il velivolo con 10 persone a bordo sarebbe dovuto atterrare. Il piccolo aereo di linea della Bering Air doveva collegare Unalakleet a Nome ma qualcosa che dovrà ancora essere indagato è andato storto. Prima di schiantarsi, infatti, il Cessna ha perso rapidamente quota e poi è sparito dai radar.

Non ci sono sopravvissuti tra le 10 persone a bordo, 9 passeggeri tutti adulti e un pilota, era un volo di trasporto pendolari, un servizio di routine per spostarsi in quella parte di Stato ricoperta dai ghiacci. L'aereo si trovava a 12 miglia (19 chilometri) al largo della costa. Il Cessna è decollato da Unalakleet alle 14.37 e intorno alle 15:18 di giovedì, riferiscono le autorità, ha subito " un qualche tipo di evento che ha causato una rapida perdita di quota e una rapida perdita di velocità ". C'era neve leggera e nebbia, con una temperatura -8,3 gradi. Le autorità sostengono che non sono stati inviati segnali di soccorso dall'aeromobile durante l'emergenza, il che fa supporre che il pilota abbia avuto troppo poco tempo tra l'evento e lo schianto. Inoltre, gli aerei trasportano un trasmettitore di localizzazione di emergenza. Se esposto all'acqua di mare, il dispositivo invia un segnale a un satellite, che poi ritrasmette quel messaggio alla Guardia Costiera per indicare che un aereo potrebbe essere in difficoltà. Nessun messaggio di questo tipo è stato ricevuto dalla Guardia Costiera.

Tra le persone morte, stando a quanto riferisce l'Alaska Native Tribal Health Consortium, c'erano anche Rhone Baumgartner e Kameron Hartvigson, che erano stati mandati a Unalakleet per riparare un sistema di recupero del calore per l'impianto idrico della comunità. " Questi due membri del nostro team hanno perso la vita servendo gli altri ", ha dichiarato David Beveridge, vicepresidente del consorzio. Non sono stati resi noti i nomi di altri passeggeri, in attesa che vengano recuperati tutti e venga effettuato il riconoscimento ufficiale. " È difficile accettare la realtà della perdita ", ha commentato la senatrice Lisa Murkowski durante una conferenza stampa serale. Il sindaco di Nome, John Handeland, si è commosso mentre parlava dei decessi e degli sforzi fatti per arrivare il prima possibile sul luogo dell'incidente, viste le condizioni proibitive.

Nome è una comunità forte e nei momenti difficili ci uniamo e ci sosteniamo a vicenda. Mi aspetto che l'ondata di sostegno continui nei prossimi giorni mentre tutti lavoriamo per riprenderci da questo tragico incidente

", ha detto ancora.