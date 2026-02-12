Washington sfida Trump sui dazi: la Camera vota per bloccare le tariffe contro il Canada

Un raro segnale di frattura interna al Partito Repubblicano arriva dal Congresso degli Stati Uniti. La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per bloccare i dazi imposti dall’amministrazione Trump sulle importazioni dal Canada, segnando una delle più nette prese di distanza legislative dalla linea commerciale della Casa Bianca. Il voto, sostenuto dai Democratici e da sei deputati repubblicani dissidenti, non ha però effetti immediati: il presidente ha già fatto sapere di essere pronto a opporsi e l’iter, adesso, resta politicamente complesso. Poco dopo il voto, Trump ha dichiarato che i parlamentari repubblicani che si oppongono alle politiche dei dazi della sua amministrazione subiranno conseguenze alle elezioni, incluse eventuali primarie conservatrici.

Un voto simbolico ma politicamente pesante

La Camera ha approvato la misura con 219 voti favorevoli e 211 contrari, grazie a una maggioranza costituita dall’opposizione democratica e da un piccolo gruppo di repubblicani che ha scelto di non seguire le indicazioni del partito. Il dato più rilevante non è solo il risultato numerico, ma la dinamica politica: la disciplina interna dei repubblicani, spesso considerata uno dei pilastri del nuovo ciclo trumpiano, è stata incrinata da una questione economica che tocca direttamente imprese e consumatori americani.

La stampa statunitense sottolinea che la decisione rappresenta un gesto raro in un Congresso dove Trump mantiene una forte influenza. Le stesse ricostruzioni evidenziano come l’episodio possa diventare un precedente, soprattutto se i dazi dovessero produrre contraccolpi visibili sull’economia reale, in particolare sui prezzi e sulle catene di approvvigionamento industriali.

Il nodo economico

Gli osservatori leggono il voto come un segnale di preoccupazione crescente verso l’impatto delle tariffe sul sistema produttivo americano. Il Canada è uno dei principali partner commerciali degli Stati Uniti e una quota significativa degli scambi riguarda settori altamente integrati, come automotive, componentistica e industria energetica.

L’effetto più immediato dei dazi non è solo diplomatico ma interno: aumentare il costo delle importazioni significa scaricare pressioni sui prezzi finali e sui margini delle imprese che dipendono da forniture canadesi. Proprio questa dinamica avrebbe alimentato la scelta di alcuni repubblicani di votare con i democratici, interpretando il provvedimento non come uno scontro ideologico ma come una misura di contenimento dei danni economici.

In questo quadro, la decisione della Camera viene letta anche come un tentativo di riaffermare un ruolo del Congresso nella politica commerciale, tradizionalmente dominata dall’esecutivo soprattutto quando le tariffe vengono motivate con ragioni di sicurezza nazionale.

Le conseguenze diplomatiche e istituzionali

Sul piano internazionale, la scelta della Camera viene interpretata come un segnale distensivo nei confronti del Canada, alleato strategico e partner fondamentale nel quadro nordamericano. Tuttavia, va sottolineato che l’effetto pratico sul rapporto Washington-Ottawa resta incerto, perché la risoluzione non equivale automaticamente a una cancellazione delle tariffe.

Al momento, va sottolineato soprattutto il carattere prevalentemente politico dell’atto: una dimostrazione di dissenso verso la strategia tariffaria di Trump, ma non necessariamente l’inizio di una svolta concreta, vista la possibilità di un veto presidenziale e le difficoltà di costruire una maggioranza qualificata capace di superarlo.

Il voto potrebbe inoltre riaprire un dibattito più ampio sui poteri del presidente in materia commerciale: in particolare sull’uso delle dichiarazioni di emergenza o della sicurezza nazionale come strumento per imporre